Risc pentru România: Viktor Orban a intrat în Consiliul pentru Pace. Cristian Diaconescu: Foarte repede trebuie luată o decizie / video

Președintele american Donald Trump a lansat, joi, la Forumul Economic Mondial de la Davos, Consiliul pentru Pace, organism pentru care și-au pus deja semnătura mai mulți lideri internaționali, printre care și Viktor Orban.

„La Consiliul pentru Pace, proiectul lui Donald Trump, România a fost invitată, dar alte țări din Uniunea Europeană, precum statele baltice, nu au fost invitate. Ce mesaj e ăsta?“, a întrebat Răzvan Dumitrescu.

„Este o problemă importantă și indiferent de valorile publice, din punct de vedere instituțional și statal trebuie să avem o poziție cât se poate de bine argumentată. Pe de o parte este o organizație Sui generis (n.r. unică), pentru că nu are la bază vreo regulă tipică de constituire a organizațiilor internaționale. Într-un fel semănă și cu Coaliția de Voință, dar în egală măsură, o parte a acestei teme are la bază un mandat al Consiliului de Securitate - mă refer la ceea ce s-a decis în noiembrie 2025 în ceea ce privește Fâșia Gaza și implicarea internațională în legătură cu stabilizarea administrativă. Din acest punct de vedere există un anume tip de mandat privind constituirea.

Semnalul dat e clar și personalitatea președintelui Trump are un rol și o amprentă foarte serioase. Cred că foarte repede ar trebui - consultarea europeană este una necesară și importantă - să avem o poziție statală asumată. Nu am toate datele pentru a mă pronunța tranșant, dar trebuie să ținem cont că o componentă rusă și belarusă în acest Consiliu pentru Pace ridică semne de întrebare în legătură cu unde s-ar putea ajunge în procesul decizional, dar, pe de altă parte, probabil că vor lua decizii și s-ar putea ca acestea să aibă legătură nu numai cu statele participante la acest Consiliu. Nu este deloc exclus să existe decizii chiar pe state care au refuzat oferta.

Faptul că la un moment dat un anume tip de entitate juridică statală sau nonstatală este pusă în situația de a accepta sau nu o decizie luată într-o zonă la care nu a participat, este o consecință de fapt. Sigur, e importantă retorica privitoare la schimbarea ordinii mondiale, la aspectele strategice și liniile de divizare în lumea occidentală, dar consecința practică e una strict legată de persoana respectivă“, a explicat, la DC News, Cristian Diaconescu, fost consilier prezidențial și ministru al Afacerilor Externe.

Fostul consilier prezidențial a evidențiat, de asemenea, rolul fundamental pe care diplomația românească trebuie să-l joace, având în vedere lobby-ul extrem de puternic pe care Viktor Orban îl face la nivel internațional, în special peste ocean.

„Ungaria a zis „Da“. România încă nu știm ce va face. Cât de prudent e să nu fim într-un organism în care e Ungaria, având în vedere istoricul și analizele care arată că Ungaria încă se mai gândește la anumite lucruri pe care România nu le-ar dori?“, a întrebat Răzvan Dumitrescu.

„Este o regulă în sistemul diplomatic și al relațiilor internaționale: intri în istorie în momentul în care faci o politică diplomatică, dar și când nu faci o politică diplomatică. În ambele situații intri în istorie. Din această perspectivă, dacă se discută de tine, este inadmisibil să nu știi acest lucru, chiar dacă nu ești acolo.

Așa cum văd lucrurile, probabil că în acest moment se dorește o corelare și o coordonare europeană, iar după Consiliul European de azi (n.r. 22 ianuarie 2026) se pot anticipa și pozițiile naționale, dar în egală măsură trebuie să ai și o perspectivă națională.

De pildă, perspectiva națională a României față de agresiunea Federației Ruse în Ucraina ne alarmează proximitatea geografică și istoria. Alte state europene nu au acest tip de presiune. Este clar că problemele, temele și amenințările sunt diferit percepute și trebuie văzut cum ne acomodăm decizia politică în așa fel încât să fim acoperiți direct sau prin cei care ne reprezintă“, a mai spus Cristian Diaconescu.

