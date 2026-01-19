€ 5.0921
Stiri

Data publicării: 16:41 19 Ian 2026

Trump îl invită pe Putin să se alăture consiliului pentru pace în Gaza, anunță Kremlinul
Autor: Tiberiu Vasile

Donald Trump, președintele SUA, i-a propus liderului rus Vladimir Putin să se alăture consiliului pentru pace în Gaza.

 

O inițiativă diplomatică neașteptată prinde contur pe fondul conflictului înghețat din Orientul Mijlociu.  Donald Trump, președintele american, îl invită pe Vladimir Putin, liderul rus, să se alăture consiliului pentru pace în Gaza, potrivit unei confirmări oficiale venite luni de la Kremlin. Propunerea este analizată la Moscova.

Invitația ar fi fost transmisă pe canale diplomatice, iar autoritățile ruse susțin că documentul a ajuns deja pe masa președintelui Vladimir Putin. Confirmarea a venit de la purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, în cadrul unei întâlniri cu presa.

„Într-adevăr, președintele Putin a primit, pe canale diplomatice, o propunere de a se alătura acestui Consiliu pentru Pace. În prezent, analizăm toate detaliile acestei inițiative”, a declarat Peskov.

Oficialul rus a subliniat că Moscova așteaptă clarificări suplimentare din partea Washingtonului înainte de a lua o decizie finală. „Sperăm să existe un contact cu partea americană, pentru a putea clarifica toate detaliile”, a adăugat acesta.

Consiliul pentru Pace a fost anunțat public vineri de Donald Trump și reprezintă una dintre piesele centrale ale planului său în 20 de puncte destinat opririi definitive a războiului dintre Israel și Hamas. Trump a descris structura drept „cel mai mare și mai prestigios consiliu constituit vreodată, în orice moment și în orice loc”. Organismul, care va fi condus chiar de liderul de la Casa Albă, are ca misiune supravegherea guvernării de tranziție în Fâșia Gaza.

Inițiativa lui Trump nu se oprește însă la Rusia. Invitații similare au fost trimise mai multor state

În acest context, Trump îl invită pe Putin să se alăture consiliului pentru pace în Gaza într-un moment sensibil, având în vedere rolul Rusiei pe scena internațională și războiul din Ucraina. De mai bine de patru ani, Vladimir Putin conduce o invazie la scară largă asupra Ucrainei, conflict soldat cu mii de victime civile și distrugeri masive în numeroase orașe.

Între timp, reacția oficială a Statelor Unite rămâne limitată. Ambasada americană de la Bruxelles nu a oferit un răspuns imediat solicitărilor de a comenta invitația adresată liderului de la Kremlin.

Inițiativa lui Trump nu se oprește însă la Rusia. Invitații similare au fost trimise mai multor state, inclusiv Argentina, Egipt, Albania, India și Turcia. Pe listă se află și nume importante din spațiul occidental. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a fost contactată, la fel ca prim-ministrul Canadei, Mark Carney, și premierul britanic Keir Starmer.

Participarea pe termen lung vine, însă, cu un cost semnificativ. Potrivit Bloomberg, statele care doresc un loc permanent în consiliu, după expirarea mandatului inițial de trei ani, vor trebui să achite suma de un miliard de dolari. Canada va lua parte la inițiativă, dar nu va plăti taxa pentru statutul permanent, a precizat Mark Carney.

Viktor Orban deja a acceptat "această invitație onorantă"

Până acum, Ungaria, Kazahstan și Vietnam se numără printre țările care au acceptat invitația. Premierul ungar Viktor Orban a confirmat oficial decizia Budapestei.

„Eforturile Ungariei pentru pace sunt recunoscute. Președintele Trump a invitat Ungaria să se alăture activității Consiliului pentru Pace în calitate de membru fondator. Am acceptat, desigur, această invitație onorantă”, a spus Orban.

Structura de conducere a consiliului va include figuri politice și economice cunoscute. Din comitetul executiv vor face parte, printre alții, fostul premier britanic Tony Blair, secretarul de stat al SUA Marco Rubio, Jared Kushner, ginerele lui Trump, precum și Ajay Banga, președintele Băncii Mondiale.

Pe măsură ce inițiativa avansează, Trump îl invită pe Putin să se alăture consiliului pentru pace în Gaza. Rusia rămâne unul dintre cele mai sensibile și discutate elemente ale planului, cu implicații majore atât pentru Orientul Mijlociu, cât și pentru echilibrul geopolitic global, conform Politico.

CITEȘTE ȘI: Trump pregătește "ceva special, o premieră" în acordul pentru Gaza. Tony Blair ar putea juca un rol-cheie

Israelul își retrage trupele. Trump, în turneu istoric în Egipt, Israel și posibil Gaza.  Va vorbi în Parlamentul de la Ierusalim

x close