Jurnalistul Răzvan Dumitrescu și fostul consilier prezidențial Cristian Diaconescu au avut o discuție despre ce s-a știut și ce nu s-a știut la București în legătură cu retragerea unor trupe americane de pe teritoriul național al României.

„Credeți că domnul Rutte știa că americanii vor retrage niște trupe de aici?“, a întrebat Răzvan Dumitrescu.

„Ceea ce știam și noi, și secretarul general al NATO, și structurile de comandă din Alianța Nord-Atlantică era faptul că pe de o parte SUA susțin NATO, iar pe de altă parte, din punct de vedere tehnic și militar, exista un proces de evaluare ce trebuia să se termine în septembrie - octombrie privind redesfășurarea și semnalul politic binecunoscut și acceptat și anume ca Europa, într-un pas rapid, să treacă la o asumare mult mai substanțială a obligațiilor privind securitatea colectivă“, a zis Cristian Diaconescu, adăugând că „se știa“.

„Bun, deci se știa! Păi și de ce ne-a luat pe nepregătite?“, a insistat Răzvan Dumitrescu.

„A fost o evaluare națională a SUA. Modul în care s-a comunicat aici e discutabil, dar din punctul de vedere al modului în care Statele Unite se vor implica în NATO, nu există probleme.

Evident, evaluarea a fost strict făcută de autoritățile americane și nu a existat clar un anumit tip de comunicare bilaterală din acest punct de vedere“, a zis Cristian Diaconescu, după care a precizat că „astăzi nu există semnale în sensul diminuării contribuțiilor SUA pe Flancul Estic“.

Cristian Diaconescu: E nevoie de o atenție ceva mai serioasă privind comunicarea în timp de război

Fostul consilier al președintelui Nicușor Dan a ținut să precizeze că instituții române implicate, în speță Ministerul Apărării, ar trebui să dea dovadă de mai multă atenție în astfel de momente sensibile.

„Noi am aflat la ora 23, într-o noapte, din presa ucraineană, că SUA își vor retrage o parte din militarii din România“, a completat Răzvan Dumitrescu.

„Din acest punct de vedere, cred că este cât se poate de necesar, mai ales în instituțiile direct implicate, să existe o atenție ceva mai serioasă privind comunicarea în timp de război. În state europene, azi, au loc cursuri cu demnitari aflați în funcție pentru a-i învăța să comunice în timp de război. Oricâte școli mari ai avut norocul să termini la un moment dat, nu existau cursuri care să se refere la cum trebuie comunicat în condiții de descurajare-apărare. Aceste elemente trebuie învățate, pe de o parte pentru a nu genera o frică inutilă, iar pe de altă parte pentru a da încredere societății“, a mai zis Cristian Diaconescu.