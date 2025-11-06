Întrebat dacă insultele publice la adresa lui Donald Trump, făcute de anumite persoane ajunse în funcții înalte, contează din punct de vedere diplomatic, Cristian Diaconescu, fost consilier prezidențial pentru securitate și fost ministru al Afacerilor Externe, a răspuns că astfel de incidente nu sunt de dorit, dar ceea ce contează cu adevărat este maturitatea și soliditatea relației bilaterale.

Potrivit acestuia, dacă pe lângă aceste subiecte există și proiecte valoroase, partea americană va acorda atenție pozitivă acestor proiecte.

„Faptul că, în anumite țări, apar în zona publică persoane în diverse posturi, unele chiar executive, care nu doar că au criticat administrația Trump sau direct pe Donald Trump, ci pur și simplu au insultat pe platformele sociale pe Donald Trump, sau nu numai, chestia asta contează? Când partenerul american vede că anumite persoane ajung purtător de cuvânt în Guvern, de pildă - am avut un fost ambasador numit în primul mandat al domnului Trump, domnul Zuckerman, care a criticat în termeni foarte duri numirea purtătorului de cuvânt cu aceste antecedente - diplomatic, contează într-o astfel de relație, în astfel de momente, chestiunea asta?”, a întrebat Răzvan Dumitrescu.

„Ce pot să vă spun este faptul că nu sunt de dorit aceste incidente. Ceea ce însă contează este maturitatea și soliditatea relației dintre cele două state. Deci, dacă în plan bilateral, într-o discuție de evaluare, nu apar decât aceste subiecte, atunci e o problemă. Dacă în plan bilateral însă, dincolo de astfel de teme, sunt și proiecte valoroase, în acel moment fiți sigur că partea americană se uită în direcția pozitivă a proiectului. Aici este raportul”, a spus Cristian Diaconescu.

VEZI ȘI: EXCLUSIV Relația România - SUA, deteriorată. Cristian Diaconescu, recomandare pentru Guvern / video

„Ambasadele transmit părerile persoanelor publice în centrală"

Cristian Diaconescu a explicat că toate ambasadele transmit în timp real centralelor părerile persoanelor publice, nu doar ale politicienilor.

„În timp real, toate ambasadele transmit părerile persoanelor publice, nu numai ale politicienilor, în centrală. Este o obligație de rutină. Deci cine iese la televizor trebuie să știe faptul că se întâmplă acest lucru, ca și activitate curentă", a spus Cristian Diaconescu.

„Deci, cu cât e funcția mai înaltă, probabil că, cu atât stegulețul din dreptul mesajului transmis în centrală are altă culoare, ajunge mai sus”, a spus Răzvan Dumitrescu.

„Ajunge mai sus în ierarhia primitorului de acasă”, a completat Cristian Diaconescu la emisiunea „Ce Se Întâmplă", de pe DC News.

Video:

VEZI ȘI: ”Este deja un personaj politic ridicol”. Bogdan Chirieac îi dinamitează pe oamenii președintelui: Este adevărul

