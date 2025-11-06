Jurnalistul Răzvan Dumitrescu a observat că influența Statelor Unite asupra României a scăzut față de perioada administrației democrate, când exista o legătură mai vizibilă între liderii români și Ambasada SUA și a întrebat cine ar putea profita de această situație.

Cristian Diaconescu, fost consilier prezidențial pentru securitate și fost ministru al Afacerilor Externe, a răspuns că disponibilitatea americană pentru cooperare rămâne neschimbată, însă România trebuie să adauge relației bilaterale o agendă pragmatică.

„Când cineva se retrage, mai ales în geopolitică, e principiul vaselor comunicante. Cineva măcar încearcă să îi ia locul. Noi știm foarte bine că România era puternic sub influența Statelor Unite, a administrației democrate, toți liderii noștri treceau pe la Ambasada Statelor Unite. Era un concurs de cum să facem fotografii cu doamna ambasador Kavalec. Nu o spun peiorativ. Se vede clar că nu mai există chestia asta, nu mai există acest periplu pe acolo, nu mai există efervescența care exista sub doamna Kavalec și sub administrația democrată, nu mai există pozele în frecvența care exista și atunci întreb: Cine ar putea să încerce, profitând de imaginea asta pe care o vede toată lumea, să ocupe locul?”, a întrebat Răzvan Dumitrescu.

„Disponibilitatea părții americane pentru a explora toate proiectele de cooperare este tot acolo. Evident, raportul bilateral contează semnificativ mai mult în ceea ce privește relațiile în cadrul parteneriatului strategic.

În acest moment, cum se spune: Trump, Witkoff, Rubio, generalul Kellogg... Ce aș vrea să spun este că simplul dialog bilateral principial, faptul că suntem perfect acomodați cu americanii pe foarte multe chestiuni de interes comun este în regulă, trebuie însă adăugată o agendă pragmatică”, a spus Cristian Diaconescu.

Responsabilitatea elaborării agendei pragmatice

Întrebat cine trebuie să facă această agendă pragmatică, Cristian Diaconescu a răspuns că elaborarea ei este responsabilitatea Guvernului și a reprezentanților statului. De asemenea, acesta a explicat cum ar trebui să fie agenda.

„Cine are interesul, adică noi în special: Guvernul și tot ce înseamnă reprezentarea statului român. Cum se spune - și constituțional este cunoscut - președintele este institutor al politicii externe, Guvernul este executant al politicii externe.

Deci, din această perspectivă, tocmai pentru a crea și un sentiment de credibilitate părții americane, este cât se poate de normal ca toți acești decidenți să creeze și să genereze o agendă comună care să aibă în vedere interesele noastre, dar în egală măsură și un anume tip de recunoaștere a intereselor celeilalte părți. Deci trebuie să fim mult mai concreți, mult mai pragmatici decât în alte momente”, a spus Cristian Diaconescu la emisiunea „Ce Se Întâmplă", de pe DC News.

