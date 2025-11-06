€ 5.0845
Data publicării: 22:08 06 Noi 2025

EXCLUSIV Ungaria, Cehia, Slovacia și Polonia au „schimbat macazul“. Care e poziția lui Karol Nawrocki față de securitatea României
Autor: Ioan-Radu Gava

nawrocki fico Foto: Agerpres
 

Cristian Diaconescu, fost consilier al președintelui Nicușor Dan, a explicat care este poziția președintelui polonez Karol Nawrocki față de România.

Răzvan Dumitrescu i-a cerut o explicație fostului consilier prezidențial Cristian Diaconescu, la emisiunea Ce Se Întâmplă, în legătură cu recentele evoluții politice din țările Grupului de la Visegrad. Ungariei și Slovaciei, care deja erau conduse de lideri naționaliști, li s-au alăturat Polonia, unde a câștigat Karol Nawrocki, și Cehia, unde premier va fi miliardarul Andrej Babis.

„În Cehia a câștigat alegerile domnul Babis, care vrea să facă o coaliție cu cei considerați extremiști, în Slovacia știm cine este, în Ungaria știm cine este, în Polonia este un președinte care a fost considerat naționalist, dar care a câștigat alegerile. Cehia, Slovacia, Ungaria și Polonia pare că au schimbat macazul față de acum niște ani. E aproape tot estul. Ce se întâmplă?“, a întrebat Răzvan Dumitrescu.

CITEȘTE ȘI                -                 EXCLUSIV Trump și Vance, insultați de oficiali români. Cristian Diaconescu dezvăluie cum putem îmbuna partea americană / video

„Am fost în Polonia în urmă cu câteva săptămâni, am discutat cu o serie de reprezentanți atât din zona guvernamentală, cât și din zona administrației prezidențiale poloneze. În legătură cu percepția de amenințare, în legătură cu disponibilitatea de cooperare, în legătură cu tot ceea ce înseamnă un răspuns adecvat ca România și Polonia să fie apărate și sprijinite, între Karol Nawrocki și Donald Tusk nu existau diferențe. Aveau exact același mesaj“, a zis Cristian Diaconescu.

„Dar e o coincidență că în aceste momente geopolitice mai complexe, toate statele din est, în care cădea cortina înaintea României, parcă virează în altă direcție?“, a insistat Răzvan Dumitrescu.

„Sunt elemente de natură politică, sunt nuanțe, dar din punct de vedere al percepției noastre, Polonia, pe orice tematică de apărare și securitate, a alături de România. Trebuie să prelungim parteneriatul de securitate, rapid. În acest an trebuie prelungit“, a mai zis fostul consilier prezidențial.

CITEȘTE ȘI              -               EXCLUSIV Relația România - SUA, deteriorată. Cristian Diaconescu, recomandare pentru Guvern / video

karol nawrocki
polonia
cehia
ungaria
slovacia
romania
donald tusk
cristian diaconescu
securitate
