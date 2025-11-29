€ 5.0906
DCNews Stiri Internațional Podul Messina. Italienii au ieșit în stradă împotriva unui proiect care ar scoate sudul țării din sărăcie
Data publicării: 17:30 29 Noi 2025

Podul Messina. Italienii au ieșit în stradă împotriva unui proiect care ar scoate sudul țării din sărăcie
Autor: Bogdan Bolojan

pod italia
 

Mii de oameni participă la demonstrația împotriva podului peste Strâmtoarea Messina.

În Italia, scena politică a fost zguduită de un nou val de proteste împotriva proiectului Podului peste Strâmtoarea Messina, iar situația capătă un aer paradoxal: mii de oameni ies în stradă pentru a contesta un plan despre care Guvernul susține că va moderniza sudul țării și va crea oportunități economice, într-o regiune care de decenii cere investiții reale în infrastructură. Totuși, demonstranții acuză că acest megaproiect nu reprezintă soluția promisă, ba chiar riscă să devină o altă oglindă a unor promisiuni politice fără acoperire.

Atmosfera tensionată a protestelor a fost alimentată și de declarațiile tranșante din partea opoziției. Angelo Bonelli, membru al Parlamentului din partea partidului AVS, prezent la manifestație, a lansat un atac direct la adresa vicepremierului Matteo Salvini, pe care îl acuză că manipulează prioritățile Italiei în funcție de interese politice:

 „Salvini a vrut să fure 14 miliarde de euro din adevăratele priorități ale țării. A vrut să prezinte un proiect vechi de peste treizeci de ani drept nou. Pilonul Cannitello se află pe o falie activă; au încălcat directivele europene. Au fost atât de aroganți încât au crezut că pot face orice vor. Astăzi, suntem aici pentru a spune, tot în numele poporului italian, că o altă Italie este posibilă, pentru că Sicilia și Calabria au nevoie și ele de căi ferate, școli și spitale. Aceasta este o demonstrație a oamenilor din Sud, care au fost înșelați de Salvini.”

Un proiect-mamut relansat politic, dar contestat tehnic

Podul peste Messina nu este o idee nouă. A fost discutat încă din anii ’90, suspendat, reluat, abandonat și iarăși repus pe masă. De fiecare dată, a fost prezentat ca un simbol al progresului și al integrării teritoriale. Însă adversarii proiectului consideră că este o construcție depășită tehnologic, amplasată într-o zonă extrem de sensibilă din punct de vedere seismic, incompatibilă cu normele europene și imposibil de justificat economic.

Pilonul Cannitello, una dintre piesele centrale ale proiectului, reprezintă miezul criticilor. Amplasarea sa pe o falie seismică activă îi face pe experți să ridice semne majore de întrebare privind siguranța construcției. Iar pentru locuitorii din sud, care trăiesc de ani de zile cu drumuri rupte, școli degradate și spitale subfinanțate, ideea de a investi miliarde într-un pod controversat pare un act de sfidare.

Protestele nu sunt doar despre pod, ci despre sentimentul general de abandon. Sudul Italiei — Sicilia, Calabria, dar și zonele rurale din Campania și Puglia — a cerut în mod repetat investiții reale în infrastructură de bază: căi ferate moderne, rețele electrice stabile, spitale bine dotate, instituții de educație funcționale.

În multe dintre aceste regiuni, naveta cu trenul poate dura ore pentru distanțe scurte, spitalele sunt în criză de personal, iar tinerii pleacă în masă spre nord sau în afara țării. În acest context, pentru mulți manifestanți, promisiunea unui pod spectaculos peste mare pare ruptă de realitatea de zi cu zi.

Vicepremierul și ministrul Transporturilor, Matteo Salvini, a prezentat constant proiectul drept o investiție strategică pentru relansarea Sudului și un simbol al ambiției naționale. Însă opoziția îl acuză că folosește proiectul mai degrabă ca instrument propagandistic decât ca soluție pentru problemele reale din Mezzogiorno.

