Data publicării: 10:15 24 Dec 2025

Karol Nawrocki, apariție inedită alături de fiul său, Antoni, în Ajunul Crăciunului / video
Autor: Ioan-Radu Gava

karol nawrocki polonia presedinte polonez Președintele polonez, Karol Nawrocki. Sursa foto: Agerpres
 

Karol Nawrocki, președintele suveranist din Polonia, a avut o apariție inedită alături de fiul său, Antoni, în Ajunul Crăciunului.

Karol Nawrocki a arătat cum se pregătește de Crăciun. El și fiul său, Antoni, au mers la vânătoare de copaci, scrie onet.

„Căutarea umană a idealului este întotdeauna sortită eșecului”, a comentat președintele despre alegerea bradului într-un videoclip postat pe portalul X.

Karol Nawrocki a mers la Ponurzyca, în comuna Celestynów (Voievodatul Mazovia), pentru a găsi un brad de Crăciun. „Bradul de Crăciun nu se aduce singur”, a scris el pe profilul de X. De asemenea, a postat un videoclip cu vizita sa la plantație. 

Fiul său, Antoni, l-a însoțit pe președinte în expediția de căutare a unui brad de Crăciun. Găsirea pomului de iarnă potrivit s-a dovedit a fi o provocare.

„Căutarea umană a bradului perfect este întotdeauna sortită eșecului”, a comentat Nawrocki despre vârful destul de discret al bradului. După un moment, însă, a luat un topor și a tăiat singur bradul. Ulterior, l-a cărat în Palatul Prezidențial.

karol nawrocki
polonia
craciun
