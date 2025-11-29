Când are loc "Together At Christmas", concertul de colinde al Prinţesei Kate Middleton. Prințul William va avea un rol special

Actriţele Kate Winslet şi Hannah Waddingham şi actorul Chiwetel Ejiofor se vor număra printre vedetele care vor asista alături de familia regală britanică la concertul anual de colinde de Crăciun de la Westminster, găzduit de Kate, Prinţesa de Wales, a anunţat sâmbătă biroul de presă al acesteia, informează Reuters.

Concertul "Together At Christmas" ("Împreună de Crăciun"), care va avea loc vinerea viitoare, pe 5 decembrie, este al cincilea eveniment de acest tip organizat de Prinţesa Kate. Evenimentul le omagiază pe persoanele din întreg Regatul Unit care şi-au dedicat timpul pentru a ajutorarea celor din jur şi are menirea de a-i aduce împreună pe oameni pentru "a sărbători iubirea în toate formele sale", a transmis biroul de presă de la Palatul Kensington.

Rolul Prințului William la acest eveniment

Aproximativ 1.600 de persoane care au sprijinit oamenii din comunităţile lor se vor alătura familiei regale britanice, în timp ce corul Abaţiei Westminster va interpreta colinde, iar Hannah Waddingham şi cântăreaţa Katie Melua vor susţine microrecitaluri.

Prinţul William - soţul prinţesei Kate şi totodată moştenitorul tronului britanic - se va număra printre cei care vor citi fragmente din Biblie.

Unde și când poate fi urmărit concertul la TV

Evenimentul va fi transmis de postul britanic ITV în ajunul Crăciunului, iar 15 concerte comunitare de colinde, susţinute de fundaţia caritabilă a cuplului princiar britanic, Royal Foundation, vor avea loc în luna decembrie în diverse zone din Regatul Unit.