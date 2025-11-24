€ 5.0871
„Nostradamus cel viu" avertizează asupra unui „eveniment major" în Familia Regală a Marii Britanii. Va avea loc în curând
Data publicării: 21:44 24 Noi 2025

„Nostradamus cel viu” avertizează asupra unui „eveniment major” în Familia Regală a Marii Britanii. Va avea loc în curând
Autor: Doinița Manic

Familia Regala britanic, prințul harry și regele charles Prințul Harry și Regele Charles, vizați de avertismentul lui „Nostradamus cel viu”. Foto: Instagram @clarencehouse / @sussexroyal
 

Brazilianul Athos Salomé, numit „Nostradamus cel viu” spune că un „eveniment major” se va întâmpla în curând în Familia Regală a Marii Britanii.

Brazilianul Athos Salomé, influencerul în vârstă de 38 de ani supranumit „Nostradamus cel viu”, a vorbit despre viitorul Familiei Regale a Marii Britanii, lansând avertismente îngrijorătoare. El a prezis la începutul acestui an că „un eveniment major în cadrul Familiei Regale – posibil legat de sănătatea unui membru cheie” va avea loc între sfârșitul anului 2025 și începutul anului 2026, scrie Mirror.

Detalii suplimentare despre incidentul prezis sugerează că acesta va determina, pentru Prințul Harry, „o revenire simbolică în Marea Britanie și o pace fragilă cu Regele Charles și Prințesa Eugenie. Prințul William, însă, rămâne un punct de tensiune”.

VEZI ȘI: Predicții Baba Vanga: Comuniștii vor reveni și vor conduce lumea în următorii 50 de ani

Athos a adăugat: „Reconcilierea completă va veni din partea următoarei generații: copiii lui William și Kate vor reconstrui legăturile cu Archie și Lilibet. Dar asta se va întâmpla abia peste câțiva ani – karma este prea complicată acum și nu este momentul potrivit”, relatează Express.

Dar acestea nu sunt singurele preziceri făcute de „Nostradamus cel viu”.  Athos a vorbit și despre un „conflict tot mai mare” între Meghan Markle și Netflix, care ar urma să ducă la „probleme logistice” și parteneriate anulate.

Unele dintre predicțiile lui „Nostradamus cel viu” s-ar fi adeverit deja

Renumitul clarvăzător prezisese în mod straniu o „perturbare globală cu amenințări biologice” chiar înainte de pandemia de Coronavirus din 2020. De asemenea, el vorbise anterior despre tulburări în Est, pe care mulți le consideră o referire la conflictul ruso-ucrainean în desfășurare.

VEZI ȘI: Predicțiile șocante ale lui Nostradamus pentru 2025: războaie și "amenințări din ceruri”

În 2024, Athos a susținut că a prezis cu exactitate atacurile cibernetice care au vizat Jocurile Olimpice de la Paris și chiar preluarea Twitter (acum X) de către Elon Musk. În același an, el a declarat pentru Daily Star: „Pe 28 iulie am postat din nou un video în poveștile mele de pe Instagram despre asteroid, prezicând că NASA va face un anunț în septembrie, confirmând că asteroidul va intra pe o traiectorie de coliziune cu Pământul până în noiembrie. Predicțiile mele nu sunt coincidențe. Ele sunt bine fundamentate și se îndeplinesc”.

Câteva luni mai târziu, NASA a confirmat că Programul său de Observații ale Obiectelor Apropiate Pământului urmărea un asteroid masiv numit „Dumnezeul Haosului”, care urma să treacă pe lângă Pământ la o distanță de doar 620.000 de mile.

Athos Salomé
nostradamus cel viu
Familia Regala Britanica
