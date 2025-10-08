Regele Charles încearcă să împace familia. Pasul pe care l-a făcut spre reconcilierea cu Harry și Meghan

Prințul Harry și Meghan Markle au primit o ramură de măslin din partea Regelui Charles. Mirror a dezvăluit gestul de reconciliere al regelui față de Ducii de Sussex.

Ca multe alte familii, Regele are fotografii cu rudele lui, răspândite prin reședințele sale, dar un detaliu arată că el este dornic să construiască punți cu Harry și Meghan.

Fotografiile obținute de Mirror arată că Charles, în vârstă 76 de ani, a ales cu atenție să afișeze imagini cu Ducii de Sussex în întreaga sa reședință oficială din Irlanda de Nord, Castelul Hillsborough. În schimb, acolo nu există fotografii cu fratele său, Prințul Andrew, care a renunțat la rolul de membru activ al Familiei Regale în ianuarie 2022, din cauza legăturilor sale cu pedofilul condamnat Jeffrey Epstein.

O sursă a declarat: „Royal Historic Palaces ia decizii în funcție de ceea ce consideră potrivit. De asemenea, se ghidează după membrii Casei Regale, dar decizia finală privind fotografiile de familie revine regelui”.

Anumite persoane ar încerca totuși să saboteze orice reconciliere între tată și fiu

După întâlnirea recentă dintre Rege și Harry, s-a raportat că momentul a fost „extrem de formal”, iar Ducele ar fi simțit că a fost tratat ca un „vizitator oficial”.

Totuși, un purtător de cuvânt al Ducelui a infirmat rapid aceste afirmații, spunând: „Raportările recente privind impresia Ducelui despre tonul întâlnirii sunt categoric false. Citatele atribuite lui sunt invenții pure, probabil alimentate de surse care intenționează să saboteze orice reconciliere între tată și fiu. Probabil aceleași surse au dezvăluit și faptul că s-au făcut schimburi de cadouri. Deși am fi preferat ca aceste detalii să rămână private, pentru claritate, putem confirma că o fotografie înrămată a fost oferită; însă imaginea nu îl înfățișa pe Duce și Ducesa”.

Deși Castelul Hillsborough este reședința oficială regală din Irlanda de Nord, domeniul este administrat de Historic Royal Palaces din aprilie 2014 și este deschis publicului. Situat la doar 20 de minute de Belfast, castelul a fost scena unor momente istorice importante.

Acestea includ semnarea Acordului Anglo-Irlandez pe 15 noiembrie 1985, precum și vizita președintelui George W. Bush din 2003. La doar șapte ani după aceea, clădirea a fost folosită de prim-ministrul de atunci, Gordon Brown, pentru discuții privind poliția din Irlanda de Nord.