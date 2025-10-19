€ 5.0889
|
$ 4.3489
|

Subcategorii în Stiri

 
Data publicării: 14:39 19 Oct 2025

Meghan Markle, mărturisire șocantă despre codul vestimentar al Familiei Regale: Asta nu mă reprezintă deloc!
Autor: Doinița Manic

meghan markle Foto: Agerpres
 

Meghan Markle a făcut o mărturisire șocantă despre codul vestimentar al Familiei Regale.

Meghan Markle a vorbit de mai multe ori despre dificultățile pe care le-a avut în cadrul Familiei Regale, însă una dintre plângerile sale a stârnit numeroase reacții, atunci când a vorbit despre regulile privind vestimentația.

Vorbind cu ocazia lansării celui de-al doilea sezon al serialului său de pe Netflix, Meghan a spus că regula referitoare la haine a făcut-o să se simtă „puțin neautentică”, scrie Mirror.

Într-un interviu acordat emisiunii "The Circuit With Emily Chang" de la Bloomberg, Meghan a fost întrebată:
„Există o tensiune între a încerca să fii o persoană cu care oamenii se pot identifica și, în același timp, să fii o ducesă?”

Meghan a zâmbit și a răspuns: „Nu... pur și simplu sunt eu însămi. Cred că probabil era diferit acum câțiva ani, când nu puteam să fiu la fel de vocală și trebuia să port mereu dresuri de culoarea pielii. Să fim sinceri, asta nu mă reprezenta deloc. Nu mai văzusem dresuri de genul acela de prin filmele din anii ’80. M-am simțit puțin neautentică.
Dar e un exemplu banal, totuși este o dovadă că atunci când poți să te îmbraci cum vrei, să spui ce gândești cu adevărat și să apari într-un context într-un mod natural și autentic, e cu totul altceva”.

Meghan a mai spus că a evitat în mod intenționat culorile vii deoarece voia „să se piardă în decor”

Nu era prima dată când Meghan vorbea despre problemele legate de vestimentație din perioada scurtă în care a fost membră activă a Familiei Regale. Ea a spus anterior că a evitat în mod intenționat culorile vii, deoarece voia „să se piardă în decor”.

În serialul "Harry & Meghan", difuzat pe Netflix în decembrie 2022, ducesa a explicat că paleta sa vestimentară de culori „camel, bej, alb” a fost o alegere deliberată: „A fost o decizie gândită. Din câte știam eu, nu ai voie niciodată să porți aceeași culoare ca Majestatea Sa, dacă e un eveniment de grup. Dar, în același timp, nu trebuie să porți nici aceeași culoare ca unul dintre ceilalți membri mai importanți ai familiei. Așa că m-am gândit: ce culoare nu vor purta probabil niciodată? Camel? Bej? Alb? Așa că am purtat multe tonuri neutre. În plus, voiam doar să mă integrez. Nu încercam să ies în evidență. Nu exista nicio versiune a mea care să intre în acea familie și să nu facă tot posibilul să se potrivească”, a spus ea. 

Ea a adăugat ulterior: „Până în ultima săptămână petrecută în Marea Britanie, rar am purtat culori. Nu voiam să eclipsez pe nimeni sau să deranjez, așa că încercam doar să mă pierd în peisaj. Dar în acea ultimă săptămână am purtat multe culori. M-am gândit: ‘Ei bine, hai să arăt ca un curcubeu.’”.

Totuși, membrii Familiei Regale au întors teoria ei pe dos puțin timp mai târziu, când au participat la slujba de Crăciun organizată de Prințesa Kate și au purtat haine în nuanțe asemănătoare.

Regretata Regină Elisabeta a II-a, în schimb, purta întotdeauna culori vii — pentru un motiv bine întemeiat. În documentarul "The Queen at 90" de la ITV, Sophie Wessex a explicat logica Majestății Sale: „Trebuie să iasă în evidență, pentru ca oamenii să poată spune: Am văzut-o pe Regină".

Să nu uităm că atunci când apare undeva, mulțimile sunt de două, trei, patru, zece sau cincisprezece rânduri, iar cineva vrea măcar să poată spune că a zărit o parte din pălăria Reginei când a trecut.”

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

meghan markle
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 10 minute
Aeronavă a Bazei Aeriene "Aurel Vlaicu" Boboc, implicată într-un incident aviatic
Publicat acum 21 minute
"Ce ne trebuie ca să fim fericiți"? Prof. Ovidiu Pânișoară amintește 5 principii
Publicat acum 44 minute
Un nou incident grav: Explozie puternică la o centrală termică în Dâmbovița. Două persoane au ajuns la spital
Publicat acum 1 ora si 4 minute
Meghan Markle, mărturisire șocantă despre codul vestimentar al Familiei Regale: Asta nu mă reprezintă deloc!
Publicat acum 1 ora si 29 minute
Sumă uriașă cerută pentru închirierea vilei lui Iohannis. Chirieac are o propunere
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 18 ore si 58 minute
Avocata Vasilica Enache a murit în blocul din Rahova. O rudă spune că explozia a avut loc în apartamentul ei
Publicat pe 17 Oct 2025
”În atenția proprietarilor: în niciun caz nu contactați Distrigaz”. Ce se întâmplă în majoritatea blocurilor din țară cu adevărat
Publicat pe 17 Oct 2025
Adrian Năstase, în doliu! Mesaj dureros
Publicat pe 17 Oct 2025
După explozia de la blocul Sectorul 5, vine întrebarea pe care nimeni nu vrea să o audă
Publicat pe 17 Oct 2025
Tăcerea care transformă blocurile în bombe cu ceas. Cazul lui Aurel: „Te dezmembrez dacă mai suni la gaze!”
 
esca barbara un nou fake news Esca Barbara, un nou fake-news

de Val Vâlcu

cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

gafele lui nicusor dan sunt diferite de gafele vioricai dancila sau e periculoso sporgersi Gafele lui Nicușor Dan sunt diferite de gafele Vioricăi Dăncilă sau ”E pericoloso sporgersi”?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close