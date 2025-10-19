Meghan Markle, mărturisire șocantă despre codul vestimentar al Familiei Regale: Asta nu mă reprezintă deloc!

Meghan Markle a vorbit de mai multe ori despre dificultățile pe care le-a avut în cadrul Familiei Regale, însă una dintre plângerile sale a stârnit numeroase reacții, atunci când a vorbit despre regulile privind vestimentația.

Vorbind cu ocazia lansării celui de-al doilea sezon al serialului său de pe Netflix, Meghan a spus că regula referitoare la haine a făcut-o să se simtă „puțin neautentică”, scrie Mirror.

Într-un interviu acordat emisiunii "The Circuit With Emily Chang" de la Bloomberg, Meghan a fost întrebată:

„Există o tensiune între a încerca să fii o persoană cu care oamenii se pot identifica și, în același timp, să fii o ducesă?”

Meghan a zâmbit și a răspuns: „Nu... pur și simplu sunt eu însămi. Cred că probabil era diferit acum câțiva ani, când nu puteam să fiu la fel de vocală și trebuia să port mereu dresuri de culoarea pielii. Să fim sinceri, asta nu mă reprezenta deloc. Nu mai văzusem dresuri de genul acela de prin filmele din anii ’80. M-am simțit puțin neautentică.

Dar e un exemplu banal, totuși este o dovadă că atunci când poți să te îmbraci cum vrei, să spui ce gândești cu adevărat și să apari într-un context într-un mod natural și autentic, e cu totul altceva”.

Meghan a mai spus că a evitat în mod intenționat culorile vii deoarece voia „să se piardă în decor”

Nu era prima dată când Meghan vorbea despre problemele legate de vestimentație din perioada scurtă în care a fost membră activă a Familiei Regale. Ea a spus anterior că a evitat în mod intenționat culorile vii, deoarece voia „să se piardă în decor”.

În serialul "Harry & Meghan", difuzat pe Netflix în decembrie 2022, ducesa a explicat că paleta sa vestimentară de culori „camel, bej, alb” a fost o alegere deliberată: „A fost o decizie gândită. Din câte știam eu, nu ai voie niciodată să porți aceeași culoare ca Majestatea Sa, dacă e un eveniment de grup. Dar, în același timp, nu trebuie să porți nici aceeași culoare ca unul dintre ceilalți membri mai importanți ai familiei. Așa că m-am gândit: ce culoare nu vor purta probabil niciodată? Camel? Bej? Alb? Așa că am purtat multe tonuri neutre. În plus, voiam doar să mă integrez. Nu încercam să ies în evidență. Nu exista nicio versiune a mea care să intre în acea familie și să nu facă tot posibilul să se potrivească”, a spus ea.

Ea a adăugat ulterior: „Până în ultima săptămână petrecută în Marea Britanie, rar am purtat culori. Nu voiam să eclipsez pe nimeni sau să deranjez, așa că încercam doar să mă pierd în peisaj. Dar în acea ultimă săptămână am purtat multe culori. M-am gândit: ‘Ei bine, hai să arăt ca un curcubeu.’”.

Totuși, membrii Familiei Regale au întors teoria ei pe dos puțin timp mai târziu, când au participat la slujba de Crăciun organizată de Prințesa Kate și au purtat haine în nuanțe asemănătoare.

Regretata Regină Elisabeta a II-a, în schimb, purta întotdeauna culori vii — pentru un motiv bine întemeiat. În documentarul "The Queen at 90" de la ITV, Sophie Wessex a explicat logica Majestății Sale: „Trebuie să iasă în evidență, pentru ca oamenii să poată spune: Am văzut-o pe Regină".

Să nu uităm că atunci când apare undeva, mulțimile sunt de două, trei, patru, zece sau cincisprezece rânduri, iar cineva vrea măcar să poată spune că a zărit o parte din pălăria Reginei când a trecut.”