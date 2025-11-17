Elon Musk lansează un avertisment sumbru: „Amenințarea extraterestră ar putea distruge viața umană”

Elon Musk avertizează că obiectul interstelar 3I/ATLAS, aflat în prezent în apropierea sistemului nostru solar, ar putea fi de origine extraterestră și ar reprezenta o amenințare potențial letală pentru viața pe Pământ.
Descoperit în luna iulie de către astronomi, 3I/ATLAS a provocat neliniște în comunitatea științifică mondială. Obiectul, al treilea vizitator confirmat din afara sistemului nostru solar, a fost observat efectuând accelerații non-gravitaționale și chiar emițând un semnal radio, fapte care au alimentat speculații privind o posibilă origine artificială.
Profesorul Avi Loeb de la Harvard susține că există o probabilitate de 30-40% ca 3I/ATLAS să nu fie un obiect natural. „Ar putea fi o navă-mamă extraterestră”, a declarat acesta, criticând NASA pentru că „se preface că este adultul din cameră”, ignorând scenariile neconvenționale.
Într-o discuție în podcastul lui Joe Rogan, Elon Musk și-a exprimat îngrijorarea: „Ar putea fi extraterestru. Iar dacă se abate de la traiectoria sa, ar putea reprezenta un risc imens”, a spus miliardarul. Musk a mers chiar mai departe, sugerând că obiectul „ar putea distruge continente sau ucide majoritatea vieții umane”, în cazul unei coliziuni cu Pământul.
Potrivit calculelor actuale, 3I/ATLAS ar trebui să treacă pe lângă Pământ pe 19 decembrie, la o distanță de cel puțin 170 de milioane de mile. Totuși, șeful NASA a admis că monitorizarea este crucială, deoarece orice abatere ar putea avea consecințe catastrofale.
Nu toți experții împărtășesc scenariile alarmiste. Profesorul Brian Cox a numit „o prostie” ideea că 3I/ATLAS ar fi de origine extraterestră. El susține că obiectul este, cel mai probabil, o cometă compusă din gheață, dioxid de carbon și rocă, provenită dintr-o stea moartă. „Nu este asta suficient de uimitor?”, întreabă Cox, subliniind că orbita sa este perfect naturală.
Deocamdată, 3I/ATLAS se află în spatele Soarelui, ceea ce împiedică efectuarea unor noi observații. NASA și alte agenții spațiale așteaptă începutul lunii decembrie pentru a obține noi date despre natura și traiectoria acestuia. Între timp, dezbaterea continuă între cei care văd în el un pericol extraterestru și cei care îl consideră doar o relicvă cosmică.
Indiferent de natura sa, 3I/ATLAS ne reamintește cât de puțin știm despre vastitatea spațiului și cât de fragilă este existența noastră în fața necunoscutului.
