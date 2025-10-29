€ 5.0844
|
$ 4.3591
|

Subcategorii în Stiri

 
Data publicării: 00:02 29 Oct 2025

Prințul William și Kate Middleton, forțați să facă un „compromis” din cauza deciziei luate de Andrew
Autor: Doinița Manic

Prințul William și Kate Middleton Prințul William și Kate Middleton. Captură: Youtube The Prince and Princess of Wales
 

Prințul William și Kate Middleton, forțați să facă un „compromis” din cauza unei deciziei luate de Prințul Andrew.

Deși Prințul William și Prințesa Kate – împreună cu cei trei copii ai lor, George, Charlotte și Louis – s-au mutat la Adelaide Cottage, pe domeniul Windsor, în 2022, aceasta nu a fost prima lor alegere. Surse regale spun că ei își doreau inițial Royal Lodge, ocupat de Prințul Andrew din 2003. Andrew ar fi refuzat să se mute de acolo, iar cuplul regal a fost nevoit să facă compromisuri.

„Mutarea lor la Adelaide Cottage nu a fost niciodată planul lor inițial, dar au fost forțați să o facă pentru că Andrew nu voia să plece”, a declarat o sursă pentru Mail on Sunday, scrie Mirror.

Prințul William și Prințesa Kate se mută

Cuplul regal a locuit trei ani la Adelaide Cottage, dar se pregătește acum să se mute la Forest Lodge, tot pe domeniul Windsor. Între timp, se discută ca Prințul Andrew și fosta sa soție, Sarah Ferguson, să părăsească Royal Lodge – iar, în mod ironic, Sarah Ferguson ar vrea chiar să se mute la Adelaide Cottage, actuala casă a lui William și Kate. Potrivit The Sun, ducesa crede că merită o reședință regală în care să își petreacă anii următori, fiind încă nemulțumită de despăgubirea primită la divorț.

Unde se va muta Andrew

Se spune că Andrew a cerut să fie mutat la Frogmore Cottage, fostul domiciliu al lui Harry și Meghan. Deși deține un contract „indestructibil”, se crede că va trebui să se mute din cauza reacțiilor publice, după apariția unor noi acuzații legate de relația sa cu Jeffrey Epstein, pe care le-a negat. William și Kate ar avea deja o dată în minte până când și-ar dori ca Andrew și Fergie să se mute, înainte ca ei să se stabilească definitiv în Forest Lodge.

„Catherine se cutremură la gândul de a locui atât de aproape de Royal Lodge, cât timp Andrew încă locuiește acolo”, a spus o sursă.

Ambele case – Royal Lodge și Forest Lodge – sunt situate în părți retrase ale Windsor Great Park, înconjurate de păduri și câmpuri, unde Andrew este frecvent văzut călărind.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

Familia Regala Britanica
printul william
kate middleton
printul andrew
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 3 ore si 12 minute
Parlamentul României, fără putere. Audierea șefului ANRE după 'episodul Rahova' a degenerat. Chirieac: E o nebunie
Publicat acum 3 ore si 13 minute
Prințul William și Kate Middleton, forțați să facă un „compromis” din cauza deciziei luate de Andrew
Publicat acum 3 ore si 23 minute
Zeci de persoane s-au autoevacuat după un incendiu la un apartament din Drobeta-Turnu Severin
Publicat acum 3 ore si 29 minute
Alegeri București 2025. Anca Alexandrescu candidează: E ultima săptămână când fac emisiune
Publicat acum 3 ore si 37 minute
Liberalii, luați prin surprindere de numirea Oanei Gheorghiu. Elena Cristian: Bombăneau în barbă - de unde a apărut?
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 18 ore si 41 minute
A murit dr. Ștefania Manolescu (Szabo). Avea 37 de ani. A fost găsită în camera de gardă. Carmen Orban, reacție
Publicat pe 27 Oct 2025
Nou-născut aruncat de la etajul 4 de către sora de 5 ani, posibil din gelozie
Publicat pe 27 Oct 2025
Strigăte la slujba de luni. Bartolomeu I l-a pomenit pe mitropolitul Epifanie al Ucrainei / Reacția Preafericitului Daniel / video
Publicat acum 17 ore si 1 minut
Mărturie cutremurătoare a prietenei Ștefaniei Szabo, după decesul neașteptat al medicului de la Buzău
Publicat pe 27 Oct 2025
Gabriela Firea, marea absentă de la Catedrala Națională. Victor Ciutacu: E cea mai mare mizerie posibilă/ Reacțiile oamenilor
 
rezultatul alegerilor din 7 decembrie anuntat in momentul anuntarii Rezultatul alegerilor din 7 decembrie, anunțat în momentul... anunțării

de Val Vâlcu

esca barbara un nou fake news Esca Barbara, un nou fake-news

de Val Vâlcu

cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close