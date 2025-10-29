Prințul William și Kate Middleton, forțați să facă un „compromis” din cauza deciziei luate de Andrew

Deși Prințul William și Prințesa Kate – împreună cu cei trei copii ai lor, George, Charlotte și Louis – s-au mutat la Adelaide Cottage, pe domeniul Windsor, în 2022, aceasta nu a fost prima lor alegere. Surse regale spun că ei își doreau inițial Royal Lodge, ocupat de Prințul Andrew din 2003. Andrew ar fi refuzat să se mute de acolo, iar cuplul regal a fost nevoit să facă compromisuri.

„Mutarea lor la Adelaide Cottage nu a fost niciodată planul lor inițial, dar au fost forțați să o facă pentru că Andrew nu voia să plece”, a declarat o sursă pentru Mail on Sunday, scrie Mirror.

Prințul William și Prințesa Kate se mută

Cuplul regal a locuit trei ani la Adelaide Cottage, dar se pregătește acum să se mute la Forest Lodge, tot pe domeniul Windsor. Între timp, se discută ca Prințul Andrew și fosta sa soție, Sarah Ferguson, să părăsească Royal Lodge – iar, în mod ironic, Sarah Ferguson ar vrea chiar să se mute la Adelaide Cottage, actuala casă a lui William și Kate. Potrivit The Sun, ducesa crede că merită o reședință regală în care să își petreacă anii următori, fiind încă nemulțumită de despăgubirea primită la divorț.

Unde se va muta Andrew

Se spune că Andrew a cerut să fie mutat la Frogmore Cottage, fostul domiciliu al lui Harry și Meghan. Deși deține un contract „indestructibil”, se crede că va trebui să se mute din cauza reacțiilor publice, după apariția unor noi acuzații legate de relația sa cu Jeffrey Epstein, pe care le-a negat. William și Kate ar avea deja o dată în minte până când și-ar dori ca Andrew și Fergie să se mute, înainte ca ei să se stabilească definitiv în Forest Lodge.

„Catherine se cutremură la gândul de a locui atât de aproape de Royal Lodge, cât timp Andrew încă locuiește acolo”, a spus o sursă.

Ambele case – Royal Lodge și Forest Lodge – sunt situate în părți retrase ale Windsor Great Park, înconjurate de păduri și câmpuri, unde Andrew este frecvent văzut călărind.