Prințesa Kate nu le-a ascuns copiilor săi că suferă de cancer

Prințul William a vorbit despre una dintre cele mai dificile perioade din viața familiei sale, mărturisind că el și soția sa, Prințesa de Wales, au ales să fie complet deschiși cu cei trei copii ai lor în momentul în care au aflat vestea că Kate suferă de cancer, potrivit The Independent.

Abordarea aleasă de Prinții de Wales

Într-un interviu acordat unui post de televiziune din Brazilia, moștenitorul tronului britanic a explicat că el și Kate au decis să răspundă onest tuturor „întrebărilor dificile” venite din partea copiilor, considerând că transparența și încrederea sunt esențiale într-o familie unită.

Prințul William, despre perioadele dificile din familie

„Fiecare familie trece prin momente grele și se confruntă cu provocări care par uneori copleșitoare”, a spus Prințul William. „Ceea ce contează cu adevărat este felul în care alegem să trecem împreună prin ele. Noi am decis să le spunem copiilor noștri totul - atât veștile bune, cât și pe cele rele. Încercăm să le explicăm motivele pentru care se întâmplă anumite lucruri și de ce pot apărea stări de tristețe sau confuzie”.

El a recunoscut că nu există un „ghid perfect” pentru astfel de momente: „Sunt întrebări pentru care nu avem întotdeauna răspunsuri; și cred că toți părinții se confruntă cu acest lucru. Nu există un manual care să-ți spună cum să fii părinte. Noi am ales să fim sinceri, să vorbim deschis despre tot și să înfruntăm împreună fiecare provocare.”

Vorbind despre viața de zi cu zi a familiei regale, William a oferit o imagine realistă a vieții lor, dincolo de fastul oficial. El a subliniat că, în ciuda responsabilităților regale, el și Kate încearcă să fie părinți prezenți și implicați în rutina copiilor: „Viața noastră de familie e plină de momente simple, dar prețioase: întâlniri de joacă, drumuri cu mașina, zile de sport, meciuri de fotbal, joacă în grădină atunci când timpul ne permite. Fac școală cu copiii aproape în fiecare zi. Eu și Catherine împărțim aceste sarcini, dar, dacă sunt sincer, ea duce cea mai mare parte a greului”, a mărturisit William, zâmbind.

Reguli stricte în familia regală

Prințul a vorbit și despre o altă temă care preocupă numeroase familii: utilizarea telefoanelor mobile de către copii. El a dezvăluit că niciunul dintre cei trei copii ai lor nu deține încă un telefon, explicând că, deocamdată, el și Kate preferă o abordare prudentă în privința accesului la tehnologie: „Este foarte dificil să stabilești limitele corecte. Copiii noștri nu au telefoane”, a spus el.

„Când George va ajunge în școala gimnazială, probabil va avea unul, dar cu acces restricționat. Discutăm mult despre asta și îi explicăm de ce credem că nu este momentul potrivit pentru un telefon cu acces complet. Pe internet se pot găsi lucruri nepotrivite pentru vârsta lor, iar noi vrem să îi protejăm. Totuși, cu restricții, telefonul poate fi util pentru mesaje și comunicare”, a mai spus prințul.

Atât Prințesa de Wales, cât și Regele Charles al III-lea au fost diagnosticați cu cancer în anul 2024, o perioadă în care întreaga familie regală a trecut prin momente de cumpănă. Ambii au urmat tratamente medicale și, între timp, și-au reluat activitatea publică, revenind treptat la îndatoririle regale.