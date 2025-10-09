€ 5.0953
Subcategorii în Stiri

 
Data publicării: 14:44 09 Oct 2025

Obiceiul tot mai frecvent printre copii pe care Prințesa Kate îl consideră periculos
Autor: Iulia Horovei

kate printesa de wales Colaj DCNews/Sursa foto: Agerpres
 

Prințesa de Wales are un avertisment important pentru părinți.

Prințesa Kate i-a avertizat pe părinți în legătură cu pericolele utilizării telefoanelor mobile în timpul meselor în familie, potrivit The Telegraph.

Se formează „o epidemie a distragerii”

Ea a transmis că dependența de telefoanele mobile subminează viața de familie și provoacă „o epidemie a distragerii”, în cadrul unui eseu.

Prin reducerea conexiunii umane, sugerează Prințesa de Wales, o întreagă generație este crescută pentru a fi „mai izolată, mai singură și mai puțin capabilă să formeze relații calde și semnificative”, care reprezintă baza unei vieți fericite și sănătoase.

„Smartphone-urile, tabletele și calculatoarele noastre au devenit surse constante de distragere a atenției, fragmentându-ne concentrarea și împiedicându-ne să le oferim celorlalți atenția nedivizată de care relațiile au nevoie”, a scris Prințesa.

„Stăm împreună în aceeași cameră, în timp ce mințile noastre sunt împrăștiate printre zeci de aplicații, notificări și fluxuri. Suntem prezenți fizic, dar absenți mental, incapabili să ne implicăm pe deplin în relațiile cu oamenii din fața noastră”, a mai spus ea.

Kate: „Atenția noastră deplină, cel mai prețios dar oferit altei persoane”

Prințesa a avertizat că astfel de distrageri afectează o nevoie fundamentală: „Atenția noastră deplină este cel mai prețios dar pe care îl putem oferi unei alte persoane”.

„Totuși, din ce în ce mai mult, este cel mai dificil dar de oferit. Când ne verificăm telefoanele în timpul conversațiilor, derulăm pe rețelele sociale în timpul meselor în familie sau răspundem la e-mailuri în timp ce ne jucăm cu copiii, nu suntem doar distrași, ci retragem forma de bază a iubirii pe care conexiunea umană o cere”, a mai explicat ea.

Kate a spus că este nevoie de un „efort conștient” pentru a rămâne concentrați atunci când petrecem timp de calitate cu prietenii și familia.

Eseul, scris în colaborare cu profesorul Robert Waldinger de la Harvard Medical School, a fost publicat joi dimineață de Royal Foundation.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

Printesa de Wales
printesa kate
