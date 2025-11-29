€ 5.0906
Grecia declară stare de urgenţă hidrologică în regiunea Atena şi pe două insule din Marea Egee
Data publicării: 16:32 29 Noi 2025

Grecia declară stare de urgenţă hidrologică în regiunea Atena şi pe două insule din Marea Egee
Autor: Doinița Manic

grecia urgenta hidrologica Grecia declară stare de urgenţă hidrologică în regiunea Atena şi pe două insule din Marea Egee. Foto: Pixabay
 

Grecia anunță stare de urgenţă hidrologică în regiunea Atena şi pe două insule din Marea Egee.

Autorităţile elene au declarat zona Atenei şi două insule din Marea Egee în stare de urgenţă hidrologică, în încercarea de a accelera proiectele de infrastructură şi de a face faţă riscului tot mai mare de lipsă a apei, agravat de o secetă persistentă, transmite Agerpres, citând AFP.

Ministerul Mediului de la Atena a transmis vineri seară că măsura se aplică nu doar regiunii metropolitane a capitalei, ci şi insulelor Patmos şi Leros, aflate în Arhipelagul Dodecanez, în sud-estul Greciei.

Această hotărâre „acordă prioritate implementării unor proiecte de infrastructură critice”, a explicat o sursă din cadrul ministerului, care a subliniat că, deocamdată, nu au fost impuse restricţii privind consumul de apă.

Datele furnizate de compania EYDAP arată că, la nivel naţional, cantitatea anuală de precipitaţii a scăzut cu aproximativ 25%, evaporarea este mai mare cu 15%, iar cererea de apă a crescut cu circa 6% faţă de 2022.

Avertismentul ministrul grec al Mediului şi Energiei

Stavors Papastavrou, ministrul grec al Mediului şi Energiei, a precizat la postul Skai TV că rezervele de apă din zona Atenei ajung în prezent la aproximativ 400 de milioane de metri cubi, în timp ce consumul anual este de circa 250 de milioane de metri cubi.

„Nu mai este posibil să amânăm aceste decizii dificile”, a avertizat el. Tot el a adăugat că „în zonele în care consumul de apă creşte considerabil din cauza turismului, sunt necesare o mai mare atenţie şi o mai bună planificare pentru a evita situaţii în timpul verii care nu pot fi gestionate”.

Surse din Ministerul Mediului afirmă că Grecia se confruntă cu o secetă de durată, similară cu cea din perioada 1988–1994.

Grecia va investi miliarde de euro pentru dezvoltarea infrastructurii hidraulice

În acest context, executivul elen a prezentat luna trecută un program de investiţii de 2,5 miliarde de euro pentru dezvoltarea infrastructurii hidraulice în următorul deceniu. Printre proiectele incluse se numără devierea a doi afluenţi ai râului Aheloos, dar şi lucrări de foraj şi instalaţii de desalinizare.

Proiectul de 500 de milioane de euro privind afluenţii Aheloos ar trebui finalizat până în 2029. În paralel, Ministerul Mediului anunţă că sunt în desfăşurare peste 150 de proiecte, în valoare totală de peste 320 de milioane de euro, pe mai mult de 40 de insule greceşti.

x close