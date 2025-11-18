€ 5.0844
Stiri

DCNews Stiri Alertă de călătorie în Grecia pentru români
Data publicării: 08:50 18 Noi 2025

Alertă de călătorie în Grecia pentru români
Autor: Alexandra Firescu

alerta de calatorie in grecia Alertă de călătorie în Grecia/ Foto: Unsplash
 

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetățenii români care se află, tranzitează, sau intenționează să călătorească în Republica Elenă asupra faptului că în data de 18 noiembrie 2025, este...

Românii care ajung în Grecia sunt avertizați că greva generală din sistemul feroviar ar putea paraliza transportul. 

”Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetățenii români care se află, tranzitează, sau intenționează să călătorească în Republica Elenă asupra faptului că în data de 18 noiembrie 2025, este programată o grevă generală de 24 de ore în sectorul feroviar. Astfel, se pot înregistra perturbări semnificative în domeniul transportului public feroviar, iar anumite curse ar putea fi anulate.

MAE recomandă cetățenilor români să verifice periodic paginile de internet ale companiilor de transport pentru obținerea informațiilor actualizate cu privire la programul mijloacelor de transport.

Ambasada României în Grecia - informații pentru români

Cetățenii români pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Atena: +302106728875; +302106728879 și Consulatului General al României de la Salonic: +302310340088, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS) și preluate de către operatorii Call Center în regim de permanență.

De asemenea, cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu un caracter de urgență, au la dispoziție telefoanele de urgență ale Ambasadei României la Atena: +306978996222 și Consulatului General al României de la Salonic: +306946049076.

MAE recomandă consultarea paginilor de Internet https://www.mae.ro, https://atena.mae.ro, https://salonic.mae.ro,https://www.hellenictrain.gr” anunță MAE pentru români. 

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

alerta
calatorie
grecia
  
 
 
