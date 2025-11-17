€ 5.0844
Data actualizării: 15:57 17 Noi 2025 | Data publicării: 15:57 17 Noi 2025

Mii de firme elene și-au mutat fictiv sediile în România pentru a ocoli taxele din Grecia
Autor: Doinița Manic

strangere de mana Foto: Pexels
 

România a devenit paradis fiscal pentru firmele grecești. Mii de companii și-ar fi mutat fictiv sediile în țara noastră pentru a evita taxele din Grecia.

Zeci de mii de firme din Grecia și-au mutat fictiv sediile în România, Bulgaria și Cipru, ca să profite de cotele de impozitare mici, cuprinse între 10% și 16%, comparativ cu cele 22% în vigoare la Atena, scrie Dnews.

Potrivit sursei citate, aproximativ 28.000 de firme figurează ca fiind relocate în aceste țări. Însă, în realitate, majoritatea nu au în România, Bulgaria și Cipru nici birouri, nici angajați, și nici activitate economică propriu-zisă – doar o cutie poștală sau un cont bancar. Activitatea lor ar continua, de fapt, să se desfășoare integral în Grecia.

În România ar fi fost înregistrate 8.500 de firme grecești

Potrivit ziarului „Kathimerini”, fenomenul a luat amploare în ultima perioadă. În total, în România apar a fi înregistrate 8.500 de firme, în Bulgaria - peste 18.000 de companii, iar în Cipru - aproximativ 1.500. Presa elenă scrie că la noi, dar și în celelalte două țări, înființarea unei firme este rapidă și ieftină, ceea ce încurajează relocările artificiale, făcute strict pentru reducerea taxelor. Astfel, conform verificărilor efectuate de Autoritatea Independentă de Administrare Publică a Veniturilor (AADE) din Grecia (echivalentul ANAF-ului din România n.r.), cele mai multe dintre aceste companii nu au nicio prezență reală în afara Greciei.

Aceste companii ar lucra, de fapt, exclusiv cu clienți din Grecia

În fața acestei situații, autoritățile fiscale elene au intensificat cooperarea cu instituțiile omoloage din Bulgaria, România și Cipru. Bulgaria ar furnizează chiar și informații în timp real despre firmele noi deschise de cetățeni greci, ceea ce permite identificarea rapidă a relocărilor suspecte. Controalele deja începute arată că multe dintre aceste companii lucrează exclusiv cu clienți din Grecia și nu au niciun fel de infrastructură operațională în străinătate.

Acum, autoritățile fiscale elene analizează fiecare relocare: existența unui sediu real, a personalului, a unei activități administrative și comerciale efective în țara declarată ca sediu. Dacă aceste elemente lipsesc, firmele sunt considerate „structuri artificiale”, iar profiturile sunt impozitate în Grecia, în baza regulilor anti-abuz prevăzute de legea 4174/2013. Totodată, sunt vizate și cazurile de rezidenți fiscali greci care controlează – direct sau indirect – societăți din țări cu impozitare redusă, fără ca acestea să aibă o entitate operațională reală.

grecia
companii grecesti
romania
