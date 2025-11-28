€ 5.0906
DCNews Stiri Marco Rubio ar putea lipsi de la summitul omologilor săi din NATO săptămâna viitoare - surse
Data publicării: 22:03 28 Noi 2025

Marco Rubio ar putea lipsi de la summitul omologilor săi din NATO săptămâna viitoare - surse
Autor: Tiberiu Vasile

Marco Rubio ar putea lipsi de la summitul omologilor săi din NATO săptămâna viitoare – surse Foto: Agerpres
 

Marco Rubio, secretarul de stat al SUA, ar putea lipsi de la reuniunea miniștrilor de externe ai NATO săptămâna viitoare la Bruxelles, o absență neobișnuită pentru o întâlnire transatlantică crucială.

Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, intenţionează să nu participe la reuniunea miniştrilor de externe ai statelor NATO de săptămâna viitoare de la Bruxelles, au indicat vineri doi oficiali americani.

Potrivit Reuters, absenţa celui mai înalt diplomat american ar fi extrem de neobişnuită de la o întâlnire transatlantică cheie.

Secretarul de stat adjunct Christopher Landau va reprezenta Washingtonul la reuniune, a indicat unul dintre oficiali, sub rezerva anonimatului.

Nu este clar de ce anume Rubio intenţionează să nu participe la reuniune

Nu este clar de ce anume Rubio intenţionează să nu participe la reuniunea din 3 decembrie, dar planurile sale s-ar putea schimba în ultimul moment. Probabila sa absenţă ar surveni într-un moment în care oficiali americani şi ucraineni încearcă să reducă divergenţele legate de planul preşedintelui american Donald Trump de a se pune capăt războiului din Ucraina, unii diplomaţi europeni plângându-se că sunt excluşi din acest proces.

De obicei, există două reuniuni oficiale pe an ale miniştrilor de externe din NATO şi se întâmplă extrem de rar ca un secretar de stat american să absenteze. În 2017, în primul mandat al lui Trump, secretarul de stat de atunci, Rex Tillerson, plănuise iniţial să nu participe la o întâlnire din aprilie, însă aceasta a fost apoi reprogramată pentru a se adapta programului său, conform Agerpres. 

CITEȘTE ȘI: Orban merge la Moscova să se întâlnească cu Putin. Subiectul care nu poate fi evitat
 

