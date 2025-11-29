€ 5.0906
|
$ 4.4036
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0906
|
$ 4.4036
 
DCNews Stiri Internațional Proteste și confruntări violente cu poliția, în Germania
Data actualizării: 20:53 29 Noi 2025 | Data publicării: 20:31 29 Noi 2025

Proteste și confruntări violente cu poliția, în Germania
Autor: Bogdan Bolojan

protest-franta-10-septembrie-2025-blocam-totul-haos-manifestatii-macron-demisia-2_10811000 Sursa foto: Agerpres
 

Germania a fost scena unor confruntări violente sâmbătă, după ce partidul de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) și-a lansat noua organizație de tineret, Generation Deutschland (GD).

Evenimentul, desfășurat în incinta spitalului universitar din Giessen, a atras sute de delegați ai partidului, dar și mii de protestatari care au blocat străzile orașului și au intrat în conflict cu poliția.

Generation Deutschland va fi succesoarea organizației Junge Alternative (JA), dizolvată în primăvară după ce AfD a rupt relațiile cu aceasta. Noua structură este menită să fie mai strâns legată de partid și să formeze tinere talente capabile să devină lideri ai AfD. Potrivit statutului adoptat de peste 800 de delegați, GD va primi membri ai AfD cu vârsta de până la 36 de ani, dar și tineri neafiliați politic. Copreședinta AfD, Alice Weidel, a subliniat că organizația va fi un cadru de pregătire și selecție pentru viitorul partidului.

Proteste masive și blocaje în oraș

Protestele împotriva AfD au început încă de dimineață și au adunat peste 10.000 de persoane, deși autoritățile se așteptau la 50.000. Demonstranții au blocat mai multe străzi, iar din cauza haosului accesul celor circa 1000 de participanți la congres a fost întârziat cu două ore. Grupuri de manifestanți au încercat să pătrundă în sala congresului, trecând de barierele poliției, care a ripostat cu tunuri cu apă. Ciocnirile au degenerat în violențe în mai multe zone ale orașului, manifestanții aruncând cu sticle și torțe spre echipajele de ambulanță.

Spitalul universitar din Giessen a raportat mai multe victime ușoare care s-au prezentat singure pentru îngrijiri. De asemenea, aproximativ 10-15 agenți de poliție au fost răniți în timpul confruntărilor. Un deputat AfD, Julian Schmidt, a fost bătut de aproximativ 20 de persoane după ce și-a parcat mașina în apropierea sălii congresului. Poliția a anunțat că un agresor a fost arestat.

Reacții politice și măsuri de securitate

Forțele de ordine locale au primit întăriri din întreaga Germanie, pentru a putea controla manifestațiile. Cancelarul Friedrich Merz a condamnat violențele, avertizând că televiziunile vor difuza confruntări între extrema stângă și dreapta și subliniind importanța unui răspuns responsabil din partea centrului politic: „Doresc ca noi să arătăm că putem rezolva problemele”. Ministrul de interne Alexander Dobrindt a subliniat că dreptul la protest este fundamental, dar nu poate fi folosit ca scuză pentru atacuri asupra poliției: „Am cel mai mare respect pentru agenții de poliție când văd oameni mascați, anarhiști, cu rachete luminoase și torțe care se apropie cu intenția de a recurge la violență”.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 15 minute
Racheta Satan 2, despre care Putin spunea că e invincibilă, a explodat peste o bază din Rusia (VIDEO)
Publicat acum 16 minute
Alunecare de teren pe un drum judeţean din Prahova. Traficul este blocat
Publicat acum 19 minute
Venezuela, reacție după anunțul lui Trump privind închiderea spațiului aerian al țării
Publicat acum 23 minute
Atenție la Târgurile de Crăciun! MAI avertizează românii: „Țineți copiii aproape”!
Publicat acum 54 minute
Crimeea "rusească", amenințare pentru România. Cristian Diaconescu: Extragerea gazului din Marea Neagră ar putea fi o problemă
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 27 Noi 2025
Update: Reacția lui Moșteanu, după ce a fost prins cu minciuna în CV / Anunț de la universitatea pe care susține că a absolvit-o
Publicat pe 28 Noi 2025
Știrea cu CV-ul lui Moșteanu nu e totul! Badea vine cu încă o bombă: Ce vă arăt eu acum mi se pare abominabil
Publicat pe 28 Noi 2025
Angajații din Guvern ies la rampă în cazul Moșteanu. Dezvăluiri din interior
Publicat pe 28 Noi 2025
Demisia lui Moșteanu zguduie Guvernul: Dăncilă vine cu noi acuzații
Publicat pe 28 Noi 2025
Daniel David, demisie după afacerea diploma lui Moșteanu!
 
daniel david demisie dupa afacerea diploma lui mosteanu Daniel David, demisie după afacerea diploma lui Moșteanu!

de Val Vâlcu

urmatorul pas al lui ludovic orban demasca strategia lui nicusor dan ce ar ascunde sutul pe poarta presedintiei Următorul pas al lui Ludovic Orban demască strategia lui Nicușor Dan. Ce ar ascunde șutul pe poarta Președinției

de Roxana Neagu

explicatia lui nicusor pentru gafe dovada ca udmr a avut dreptate Explicația lui Nicușor pentru gafe, dovada că UDMR a avut dreptate

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close