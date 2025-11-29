Proteste și confruntări violente cu poliția, în Germania

Evenimentul, desfășurat în incinta spitalului universitar din Giessen, a atras sute de delegați ai partidului, dar și mii de protestatari care au blocat străzile orașului și au intrat în conflict cu poliția.

Generation Deutschland va fi succesoarea organizației Junge Alternative (JA), dizolvată în primăvară după ce AfD a rupt relațiile cu aceasta. Noua structură este menită să fie mai strâns legată de partid și să formeze tinere talente capabile să devină lideri ai AfD. Potrivit statutului adoptat de peste 800 de delegați, GD va primi membri ai AfD cu vârsta de până la 36 de ani, dar și tineri neafiliați politic. Copreședinta AfD, Alice Weidel, a subliniat că organizația va fi un cadru de pregătire și selecție pentru viitorul partidului.

Proteste masive și blocaje în oraș

Protestele împotriva AfD au început încă de dimineață și au adunat peste 10.000 de persoane, deși autoritățile se așteptau la 50.000. Demonstranții au blocat mai multe străzi, iar din cauza haosului accesul celor circa 1000 de participanți la congres a fost întârziat cu două ore. Grupuri de manifestanți au încercat să pătrundă în sala congresului, trecând de barierele poliției, care a ripostat cu tunuri cu apă. Ciocnirile au degenerat în violențe în mai multe zone ale orașului, manifestanții aruncând cu sticle și torțe spre echipajele de ambulanță.

Spitalul universitar din Giessen a raportat mai multe victime ușoare care s-au prezentat singure pentru îngrijiri. De asemenea, aproximativ 10-15 agenți de poliție au fost răniți în timpul confruntărilor. Un deputat AfD, Julian Schmidt, a fost bătut de aproximativ 20 de persoane după ce și-a parcat mașina în apropierea sălii congresului. Poliția a anunțat că un agresor a fost arestat.

Reacții politice și măsuri de securitate

Forțele de ordine locale au primit întăriri din întreaga Germanie, pentru a putea controla manifestațiile. Cancelarul Friedrich Merz a condamnat violențele, avertizând că televiziunile vor difuza confruntări între extrema stângă și dreapta și subliniind importanța unui răspuns responsabil din partea centrului politic: „Doresc ca noi să arătăm că putem rezolva problemele”. Ministrul de interne Alexander Dobrindt a subliniat că dreptul la protest este fundamental, dar nu poate fi folosit ca scuză pentru atacuri asupra poliției: „Am cel mai mare respect pentru agenții de poliție când văd oameni mascați, anarhiști, cu rachete luminoase și torțe care se apropie cu intenția de a recurge la violență”.