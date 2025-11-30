Zelenski merge alături de soție la o întâlnire cu Macron. Pe cine trimite în SUA, la negocieri

Vizita liderului de la Kiev are loc în paralel cu deplasarea unei echipe ucrainene de negociatori în Statele Unite, unde se discută noul plan american de pace, intens analizat pe scena internațională și privit cu precauție de Ucraina.

Potrivit Palatului Élysée, întâlnirea de luni se desfășoară în „continuitatea discuțiilor de la Geneva” și în coordonare strânsă cu partenerii europeni, având ca obiectiv analizarea „condițiilor pentru o pace justă și durabilă”. Franța insistă ca orice acord să respecte suveranitatea Ucrainei și să nu transforme negocierile într-un proces de presiune asupra Kievului.

Vizita are loc în contextul în care Washingtonul încearcă să finalizeze un nou plan menit să pună capăt conflictului, un plan care necesită acceptul ambelor părți. Ucraina se teme însă că ar putea fi împinsă spre concesii majore pentru a obține încetarea focului, mai ales într-un climat marcat de presiuni internaționale și de oboseala prelungită a războiului.

Avertismentul Franței către Putin: „Armistițiu sau noi sancțiuni care vor paraliza economia Rusiei”

Șeful diplomației franceze, Jean-Noël Barrot, a transmis un mesaj dur Kremlinului, într-un interviu pentru La Tribune Dimanche. Acesta a avertizat că Vladimir Putin „trebuie să accepte armistițiul sau să se resemneze” în fața unor noi sancțiuni occidentale, care ar putea „paraliza economia Rusiei”. Totodată, Franța promite un sprijin european reînnoit pentru Ucraina, în cazul în care Moscova refuză dialogul.

Barrot a respins și acuzațiile Kremlinului privind lipsa de legitimitate a lui Zelenski, subliniind că președintele ucrainean „a fost ales în alegeri deschise, transparente și democratice”, în timp ce același lucru nu poate fi spus despre Vladimir Putin. Oficialul francez a precizat că războiul purtat de Rusia a împiedicat Ucraina să organizeze alegeri, iar eventualele acuzații de corupție trebuie lăsate în seama instituțiilor competente, fără a fi folosite ca instrument politic.

„Volodimir Zelenski are toată legitimitatea de a conduce Ucraina spre pace”, a insistat ministrul.

Garanțiile de securitate și rolul Coaliției de Voință

Pe agenda discuțiilor se află și analiza progreselor realizate în ceea ce privește garanțiile de securitate promise Kievului în cadrul „Coaliției de voință” – un mecanism internațional menit să asigure sprijin pe termen lung pentru Ucraina, atât militar, cât și politic. Parisul consideră aceste garanții esențiale pentru ca viitoarea pace să fie una stabilă și durabilă, iar Ucraina să nu rămână vulnerabilă în fața unei noi agresiuni ruse.

Zelenski va fi însoțit la Paris de Prima Doamnă, Olena Zelenska, care participă la un eveniment special dedicat inițiativei „Bring Kids Back”, programul prin care Ucraina încearcă să readucă acasă minorii duși sau deportați în Rusia în timpul războiului.

Potrivit autorităților franceze, această inițiativă a contribuit deja la recuperarea a aproape 2.000 de copii ucraineni, o cifră impresionantă, dar mică în raport cu numărul total al copiilor despre care Kievul afirmă că au fost îndepărtați de familiile lor.