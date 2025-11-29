Rechini misterioși, uciși pentru industria cosmetică. Noi măsuri de protecție comercială

Trei sferturi din această specie care populează adâncurile dintre 200 și 1.500 de metri, sunt amenințate cu dispariția, fiind vânate pentru uleiul din ficat, foarte bogat într-un compus chimic utilizat des în produse cosmetice pentru proprietățile sale antioxidante și hidratante, scrie CNN.

Ulei de ficat de rechin, găsit într-o gamă largă de produse

Conform International Fund for Animal Welfare (IFAW), uleiul de ficat de rechin a fost găsit într-o gamă largă de produse, de la machiaj, loțiuni după ras și creme cu factor de protecție solară, până la plasturi cu nicotină și chiar tratamente pentru hemoroizi.

Se discută noi reglementări pentru a stopa dispariția rechinilor de mare adâncime

În momentul de față, se discută noi reglementări despre comerțul internațional care să salveze rechinii. Între 24 noiembrie - 5 decembrie, mii de oameni de știință, activiști pentru conservare, juriști și experți în comerț se află Samarkand, în Uzbekistan, unde se desfășoară Convenția privind comerțul internațional cu specii sălbatice de faună și floră pe cale de dispariție (CITES).

Joi, o propunere de includere a tuturor speciilor de rechin gulper în Anexa II CITES a fost pe agenda discuțiilor. Este o listă care ar reglementa comerțul internațional cu aceste specii și ar face mai bună monitorizarea.

Speciile de rechini de mare adâncime, ignorate în mare parte de reglementări

Până acum, reglementările comerciale au ignorat în mare parte speciile de mare adâncime, care pot ajunge până la 2 metri lungime. Chiar dacă peste 145 de specii de rechini sunt incluse deja în Anexa II CITES, nu este niciuna o specie de adâncime.

Dar, pe măsură ce pescuitul de mare adâncime este tot mai răspândit, aceste specii sunt expuse unui risc tot mai mare.

Conform unui studiu din anul 2024, publicat în revista Science, care a analizat situația a 521 de specii de rechini de mare adâncime, aproximativ două treimi dintre acestea sunt amenințate, fiind utilizate pentru uleiul din ficat.

Ficatul rechinilor gulper conține peste 70% squalen

Rechinii gulper sunt deosebit de căutați, pentru că ficatul lor conține peste 70% squalen, cel mai ridicat procent dintre toate familiile de rechini. Drept urmare, populația de rechin a scăzut cu peste 80% în unele regiuni.

Matt Collis, director pentru politici publice la IFAW, a afirmat că această situație se remarcă de 20–30 de ani.

Astfel de scăderi accentuate pot fi catastrofale pentru rechini, care ajung târziu la maturitate și se reproduc lent. Conform unei estimări științifice, rechinul „gulper” este o specie supraexploatată în Australia. Prin urmare, ar avea nevoie de 86 de ani pentru a-și reface doar 25% din mărimea populației inițiale.

„Din punct de vedere al modului de reproducere, se aseamănă mai mult cu mamiferele decât cu alte specii de pești. Asta îi face extrem de vulnerabili la presiunea pescuitului.”, a spus Collis.

O industrie de milioane de dolari



Dar rechinii de mare adâncime sunt amenințați de o industrie de milioane de dolari. Conform firmei de cercetare de piață Grand View Research, dimensiunea pieței globale de squalen era undeva la 150 de milioane de dolari în anul 2023.

Chiar dacă 80% din această cantitate provine din plante, în principal din ulei de măsline, compania subliniază că pentru a obține o tonă de squalen sunt necesari aproape 3.000 de rechini. Există puține date despre cantitatea de ulei de ficat de rechin comercializată anual. În 2012, cererea globală era estimată la aproape 2.000 de tone.

Industria cosmeticelor și a produselor de îngrijire personalăm, cel mai mare consumator de squal

Industria cosmeticelor și a produselor de îngrijire personală este cel mai mare consumator de squal, cu o cotă de venit de peste 70%.

Unele companii, precum L’Oreal și Unilever (care deține Dove, Vaseline și alte branduri de frumusețe), au afirmat că vor să renunțe la uleiul de ficat de rechin în produse încă din anul 2008, optând în schimb pentru alternative pe bază de plante.

Totuși, altele au continuat să-l utilizeze, conform unui studiu global realizat în anul 2015 de BLOOM, o organizație franceză pentru conservarea mediului marin, ce a testat 72 de creme hidratante, 20% dintre ele aveu în compoziție squalene de rechin, inclusiv o proporție ridicată de branduri asiatice.

Brandul de cosmetice Biossance folosește squalen derivat din trestie de zahăr încă de la lansarea sa, în anul 2016. Un purtător de cuvânt a spus, pentru CNN, prin e-mail, că, în prezent, squalen pe bază de plante, obținut prin biotehnologie, poate să imiite uleiurile hidratante găsite în ficatul de rechin.

Presiune pe branduri să renunțe la uleiul de ficat de rechin

Collis spune că, deși există presiune pentru branduri să renunțe la uleiul de ficat de rechin și să fie mai transparente cu privire la etichetă, astfel încât consumatorii să poată lua decizii informate, folosirea reglementărilor comerciale rămâne cel mai eficient instrument pentru protejarea rechinilor gulper.

”CITES este unul dintre puținele acorduri internaționale care are și un mecanism de conformare. Așadar, dacă țările continuă să facă comerț în volume mari fără să fi făcut evaluări corespunzătoare de sustenabilitate sau dacă nu dobândesc specimenele în mod legal, se poate ajunge, în ultimă instanță, la suspendarea comerțului. Există un stimulent real pentru țări să își pună în ordine gestionarea pescăriilor dacă vor să continue să facă comerț cu aceste specii.”, a zis el.

Biossance a fost de acord că „reglementarea comerțului cu specii vânate pentru ingrediente cosmetice este un pas corect către protejarea biodiversității marine” și a transmis că propunerea CITES ar ajuta la ”accelerarea tranziției de la ingredientele de origine animală în industria cosmetică.”

Vezi și - Ce factori din stilul de viață modelează calitatea pielii

.