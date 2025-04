Un bărbat, sfâșiat de rechini sub privirile îngrozite ale martorilor. „Am văzut sânge, au fost țipete”

Un bărbat a fost ucis de rechini sub privirile îngrozite ale martorilor.

O tragedie rară a avut loc luni în apele din apropierea orașului Hadera, la aproximativ 40 de kilometri nord de Tel Aviv. Un înotător a fost atacat de un rechin, iar marți după-amiază, echipele de căutare și salvare au descoperit rămășițele acestuia, a transmis Autoritatea pentru Situații de Urgență și Pompieri din Israel, scrie BBC.

Fragmentele recuperate au fost predate Institutului de Medicină Legală pentru identificare. Potrivit presei locale, victima este un bărbat în vârstă de 40 de ani, din centrul Israelului.

Incidentul, extrem de rar pentru Israel, a avut loc în zona plajei Olga, unde oamenii aflați pe mal au fost filmați reacționând cu șoc la cele întâmplate. Zona este cunoscută pentru prezența rechinilor, atrași de apele calde deversate de centrala electrică Orot Rabin, cea mai mare din Israel. Deși aceste specii sunt, de regulă, inofensive, prezența lor este mai frecventă în această perioadă a anului.

Într-un videoclip distribuit online, un bărbat poate fi observat la câteva sute de metri de țărm, în timp ce se zbate în apă, înconjurat de țipetele îngrozite ale martorilor care strigă că este atacat.

Martor: Am fost aici și am văzut rechinii cum se învârteau în jurul nostru

„Eram în apă, am văzut sânge și se auzeau țipete. Eram la câțiva metri de mal. A fost înfricoșător. Ieri am fost aici și am văzut rechinii cum se învârteau în jurul nostru”, a declarat pentru site-ul Ynet un martor, Eliya Motai.



Rechinii de tip „dusky” și „sandbar” sunt adesea întâlniți în zonă, atrași atât de căldura apei din apropierea centralei, cât și de peștii aduși de un pârâu din apropiere.

Potrivit Ynet, acesta este doar al patrulea atac de rechin documentat în istoria Israelului și primul cu un deznodământ fatal de la înființarea statului în 1948.

Plaja a fost închisă temporar de autorități în timpul căutărilor.

