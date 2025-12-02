Lula și Trump se angajează să coopereze împotriva crimei organizate

Preşedintele brazilian Luiz Inacio Lula da Silva şi omologul său american Donald Trump şi-au exprimat disponibilitatea de a coopera în "lupta împotriva crimei organizate internaţionale", în timpul unei conversaţii telefonice de marţi, conform preşedinţiei braziliene, relatează AFP, citată de Agerpres.

Lula "a subliniat urgenţa consolidării cooperării cu Statele Unite pentru combaterea crimei organizate internaţionale", iar "preşedintele Trump a declarat că este pe deplin pregătit să colaboreze cu Brazilia şi să sprijine iniţiativele comune" în acest domeniu, a precizat Brasilia într-un comunicat.

Iniţiată de Lula şi cu o durată de "patruzeci de minute", această conversaţie dintre şefii de stat ai celor mai mari două economii din America a avut loc pe fondul tensiunilor din regiune cauzate de atacurile aeriene americane împotriva presupuşilor traficanţi de droguri din apropierea coastelor Venezuelei.

Atacuri ale SUA în Caraibe și Pacific

Statele Unite au efectuat atacuri împotriva a peste 20 de nave în Caraibe şi în Oceanul Pacific de la începutul lunii septembrie, omorând cel puţin 83 de persoane, fără a furniza nicio dovadă că aceste nave erau folosite pentru traficul de droguri, aşa cum susţine Washingtonul.

Preşedinţia braziliană a transmis că Lula a discutat marţi cu Donald Trump despre "operaţiuni desfăşurate în Brazilia (...) care vizau paralizarea financiară a crimei organizate, identificând ramificaţiile care operează din străinătate".

Autorităţile braziliene au efectuat recent mai multe operaţiuni împotriva PCC (Primul Comandament al Capitalei), una dintre principalele facţiuni ale ţării, destructurând în special o reţea de spălare de bani în sectorul combustibililor.

Apărută în închisorile capitalei economice, Sao Paulo, PCC este în legătură cu mafia calabreză, 'Ndrangheta, pentru a transporta cocaină produsă în America de Sud către Europa din porturile braziliene.

O altă puternică facţiune criminală, Comando Vermelho (Comandamentul Roşu), a fost vizată de forţele de securitate din Rio de Janeiro în favele, cartiere sărace dens populate.

Una dintre aceste operaţiuni, efectuată la sfârşitul lunii octombrie, a făcut peste 120 de morţi: a fost cea mai mortală intervenţie a poliţiei din istoria Braziliei.

