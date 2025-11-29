Trump acordă grațiere unui fost președinte condamnat pentru trafic de droguri: A fost tratat nedrept

Donald Trump a decis să acorde grațiere fostului președinte al Hondurasului, Juan Orlando Hernandez, condamnat în 2024 pentru trafic de droguri în Statele Unite. „A fost tratat foarte dur și nedrept”, a declarat liderul american pe platforma sa Truth Social, potrivit BBC.

Hernandez, condamnat pentru trafic de droguri în SUA

Hernandez, care a condus Hondurasul între 2014 și 2022, a fost găsit vinovat pentru conspirație privind importul de cocaină în SUA și deținere de arme automate. În martie 2024, instanța l-a condamnat la 45 de ani de închisoare și la plata unei amenzi de 8 milioane de dolari. Fostul șef de stat a fost extrădat în SUA în aprilie 2022 pentru a răspunde acuzațiilor, fiind descris de procurorii din New York drept conducător al unui „narco-stat” care accepta mită de la traficanți pentru protecție.

Context politic: Honduras și alegerile generale

În aceeași postare, Trump și-a exprimat susținerea pentru candidatul conservator Nasry „Tito” Asfura, în alegerile generale din Honduras, programate duminică. Conform sondajelor, cursa electorală este strânsă, fiind disputată între Asfura, Rixi Moncada (fost ministru al Apărării, candidat al partidului stângii, Libre) și Salvador Nasralla, prezentator TV din partea Partidului Liberal.

Președintele american i-a criticat pe Moncada și Nasralla, afirmând că Nasralla este „aproape comunist” și că participă la alegeri pentru a fragmenta voturile, în timp ce Asfura este un „apărător al democrației” care a luptat împotriva președintelui Venezuelei, Nicolas Maduro, considerat de Administrația Trump membru al unei organizații teroriste străine. Nasralla, la rândul său, a promis că va rupe legăturile cu Venezuela dacă va câștiga scrutinul.

Operațiuni militare și politica SUA în regiunea Caraibelor

SUA a justificat prezența militară și loviturile asupra navelor suspecte de contrabandă cu droguri ca parte a luptei împotriva traficului, în cadrul „Operațiunii Southern Spear”. Deși peste 80 de persoane au fost ucise în operațiuni, experți în drept internațional au ridicat semne de întrebare privind legalitatea acțiunilor și lipsa probelor privind transportul de narcotice. Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a explicat că scopul este eliminarea „narcoteroriștilor”.

Honduras sub conducerea președintei Castro și cooperarea cu SUA

În prezent, Honduras este condus de președinta Xiomara Castro, care menține relații strânse cu Cuba și Venezuela, dar și de cooperare cu SUA, păstrând un tratat de extrădare pe termen lung. Țara găzduiește o bază militară americană implicată în combaterea crimei organizate transnaționale din regiune.

CITEȘTE ȘI: Spațiul aerian deasupra și din jurul Venezuelei va fi închis. Anunțul lui Donald Trump

