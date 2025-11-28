Ryanair închide Prime. Reducerile oferite pasagerilor, mai mari decât veniturile generate companiei

Astfel, Ryanair susține că proiectul-pilot a devenit nerentabil. Compania low-cost a transmis vineri că renunță la programul Prime, care includea beneficii precum reduceri la bilete, locuri rezervate gratuit pentru până la 12 zboruri pe an, precum și asigurare de călătorie.

Beneficiile acordate clienților prin Prime, mai mari decât încasările Ryanair

Conform companiei, 55.000 de pasageri s-au înscris în programul Prime. Au generat 4,4 milioane de euro din taxe de abonament, dar beneficiile acordate clienților au depășit 6 milioane de euro, fapt care a făcut ca programul ajungă o pierdere pentru Ryanair.

”Acest proiect-pilot a costat mai mulți bani decât a generat. Acest nivel de membri, sau de venituri din abonamente, nu justifică timpul și efortul necesare pentru a lansa lunar oferte exclusive la locuri pentru cei 55.000 de membri Prime”, a spus Dara Brady, directorul de marketing al Ryanair.

Compania aeriană a subliniat că va reveni la politica de a acorda reduceri ”tuturor clienților noștri, nu doar acestui subset de 55.000 de membri Prime”.

Programul Prime, lansat în februarie

Programul Prime a fost lansat în februarie, la un cost anual de 79 de lire sterline în Marea Britanie și 79 de euro în Uniunea Europeană. Având în vedere că rezervarea unui loc era între 4,50 și 38 de lire sterline, un membru putea economisi între 54 și 456 de lire, care era echivalentul a câteva zboruri low-cost, dacă utiliza toate cele 12 zboruri incluse anual.

Abonamentul a fost gândit ca un sistem cu reînnoire automată, valabil pe perioade consecutive de câte 12 luni.

Ce se întâmplă cu membrii existenți Ryanair

Ryanair a transmis că toți membrii existenți vor continua să aibă ”oferte exclusive de tarife reduse până în octombrie 2026”, dar noi înscrieri nu vor mai fi permise după 28 noiembrie.

”Suntem recunoscători celor 55.000 de membri Prime care s-au înscris în acest program-pilot în ultimele opt luni și îi asigurăm că vor continua să beneficieze de reduceri exclusive la zboruri și locuri pe toată durata celor 12 luni de abonament”, a mai anunțat compania Ryanair.

Ryanair, liderul european al zborurilor low-cost, cu peste 207 milioane de pasageri anual, și-a ridicat modelul de business pe tarife scăzute, recuperând însă o parte importantă din venituri din taxarea bagajelor și a serviciilor suplimentare, o practică care era considerată revoluționară acum două zeci de ani, scrie The Guardian.

