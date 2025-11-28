Final surpriză de anchetă în cazul celor doi adolescenți români acuzați de viol în Irlanda de Nord

Acuzațiile au fost retrase, potrivit BBC. Băieții, în vârstă de 14 și 15 ani, au fost acuzați că au încercat să violeze o elevă în Ballymena, pe data de 7 iunie 2025.

Într-o audiere anterioară, s-a vehiculat că fata a fost târâtă pe o alee într-un garaj, însă a reușit să scape când suspecții au fost văzuți și au fugit.

Cu toate acestea, vineri, la Tribunalul pentru minori din Belfast, Parchetul a primit permisiunea de a finaliza procedura penală contra celor doi, notează sursa citată.

Minorii vor fi eliberați din centrul de detenție din Belfast

Adolescenții vor fi eliberați din centrul de detenție pentru minori, acolo unde au fost reținuți mai mult de cinci luni.

Un alt suspect, despre care se afirmă că ar fi fost implicat în posibila agresiue, se crede că a fugit în România a doua zi. Niciunul dintre acuzați nu poate fi identificat din cauza vârstei lor.

Revolte de stradă în Ballymena, extinse apoi în alte zone din Irlanda de Nord

Amntim că în urma presupusei agresiuni, au avut loc revolte pe motive rasiale în Ballymena, care s-au extins apoi în alte părți ale Irlandei de Nord.

Un purtător de cuvânt al Parchetului (PPS) a declarat: ”Am fost recent informați cu privire la evoluții semnificative ale probelor în acest caz. Având în vedere aceste noi probe, s-a stabilit că testul pentru urmărirea penală nu mai este îndeplinit din motive probatorii și, prin urmare, cazul nu ar trebui să continue. Echipa de urmărire penală și echipa de anchetă a poliției s-au întâlnit în această dimineață cu reclamanta și familia acesteia pentru a le explica motivele deciziei.” Avocații inculpaților nu au ridicat nicio obiecție despre cererea de retragere.

