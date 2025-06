Protest în Irlanda de Nord, după ce doi băieți români ar fi agresat o adolescentă: Case incendiate și atacuri asupra poliției

Totul a început după ce o adolescentă din cartierul Clonavon Terrace a reclamat, săptămâna trecută, o tentativă de viol. Investigațiile au dus la reținerea a doi băieți români de 14 ani, care au fost prezentați luni dimineață în fața Tribunalului Magistraților din Coleraine, prin videoconferință.

Cu ajutorul unui interpret român, aceștia și-au confirmat identitatea și vârsta, negând acuzațiile aduse. Magistrații au decis menținerea lor în arest preventiv până la următorul termen, programat pe 2 iulie, la Tribunalul Magistraților din Ballymena.

La doar câteva ore după apariția adolescenților în instanță, spiritele s-au încins în oraș. Aproximativ 2.500 de persoane s-au adunat într-un parc din cartierul Harryville, exprimându-și furia față de caz. Inițial pașnică, manifestația s-a transformat rapid într-o revoltă, după ce grupuri de protestatari au început să se deplaseze spre Clonavon Terrace, unde au ridicat baricade și au dat foc mai multor obiecte.

