DCNews Stiri Elvețienii resping serviciul civil obligatoriu. Nu vor nici taxă pe moștenirile celor mai bogați
Data publicării: 16:27 30 Noi 2025

Elvețienii resping serviciul civil obligatoriu. Nu vor nici taxă pe moștenirile celor mai bogați
Autor: Irina Constantin

elveția foto pexels/ Elveția votează nu la referendum
 

Elvețienii spun ”nu” unor modificări importante, votate prin referendum.

Elveţienii au respins clar duminică înlocuirea serviciului militar cu unul civil obligatoriu pentru toţi, indiferent de sex, precum şi introducerea unei "taxe climatice" pe moştenirile celor mai bogaţi cetăţeni, conform primelor estimări după încheierea referendumului, relatează AFP.

Referendum Elveția. Vot covârșitor împotrivă 

Elveţienii au votat în mod covârşitor "nu" la aceste propuneri, 84% votând împotriva primei şi 79% împotriva celei de-a doua, a anunţat postul public de radio SSR. Respingerea lor a fost prevăzută de institutele de sondare a opiniei publice.

Guvernul şi parlamentul i-au îndemnat anterior pe elveţieni să respingă ambele propuneri, argumentând că acestea ar ameninţa economia ţării, dar ele au stârnit dezbateri aprinse în naţiunea alpină, în special în ceea ce priveşte rolul femeilor în societate.

”Ignoră complet realitatea femeilor din această ţară”

Noemie Roten, preşedinta comitetului care pleda pentru un serviciu civil obligatoriu pentru toţi, indiferent de sex, a argumentat că sistemul actual este discriminatoriu, deoarece exclude femeile din reţelele şi experienţele dobândite la serviciu, în timp ce Cyrielle Huguenot, şefa departamentului pentru egalitate, familie şi migraţie din cadrul Federaţiei Sindicale Elveţiene (USS), a apreciat dimpotrivă că iniţiativa "ignoră complet realitatea femeilor din această ţară", în condiţiile în care femeile elveţiene îşi dedică deja 60% din timpul lor sarcinilor neremunerate.

Impozit pe succesiune de 50%

A doua propunere supusă votului celor aproximativ 5,6 milioane de alegători, numită "Iniţiativa pentru viitor", a stârnit, de asemenea, controverse, deoarece ar introduce o nouă taxă climatică pentru cele mai mari moşteniri. Propunerea, înaintată de Tineretul socialist elveţian, prevedea un impozit pe succesiune de 50% pentru moştenirile care depăşesc 50 de milioane de franci elveţieni (53,5 milioane de euro), afectând aproximativ 2.500 de familii.

