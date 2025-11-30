Fost oficial ucrainean în SUA, noul consilier al lui Zelenski pentru reconstrucția țării

Oksana Markarova, fosta ambasadoare a Ucrainei la Washington, a fost numită consilier prezidențial pentru reconstrucție și investiții, a anunțat președintele Volodimir Zelenski, duminică, pe 30 noiembrie.

Rolul Markarovei se va concentra pe „climatul de afaceri, consolidarea rezilienței financiare a statului nostru, atragerea investițiilor și planificarea reconstrucției împreună cu partenerii noștri strategici”, a spus Zelenski pe rețeaua X.

Starting today, Oksana Markarova will continue supporting our state as my Advisor on Rebuilding and Investments. We will certainly defend our independence and Ukraine’s right to be a sovereign European state. We are ensuring Ukraine’s ability to defend itself and, for almost four… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 30, 2025

Anunțul vine într-un moment de incertitudine politică în Ucraina, după ce șeful de cabinet al lui Zelenski, Andriy Yermak, și-a dat demisia pe 28 noiembrie, în contextul unei anchete de corupție, potrivit Kyiv Independent.

Deși au apărut speculații că Markarova ar fi fost invitată să preia funcția lui Yermak, dar ar fi refuzat, fosta ambasadoare a negat aceste afirmații.

Într-o declarație pe rețelele de socializare, Markarova i-a mulțumit lui Zelenski pentru încredere și a subliniat că, deși războiul rămâne prioritatea principală, „victoria în pace... nu va fi posibilă fără implicarea activă a mediului de afaceri, creșterea rapidă a investițiilor și planificarea strategică a reconstrucției, începând de acum”.

Markarova, consilier neremunerat în echipa lui Zelenski

Fosta ambasadoare a precizat că va activa în echipa lui Zelenski în calitate de consilier neplătit, continuând totodată să lucreze în sectorul privat.

Cu o experiență vastă în afaceri și serviciul public, Markarova a fost ministru de Finanțe al Ucrainei între 2018 și 2020 și, ulterior, a fost numită ambasadoare a Ucrainei în SUA în 2021, fiind prima femeie care a deținut această funcție.

Misiunea de ambasador în SUA

În perioada sa ca ambasadoare, a jucat un rol în coordonarea sprijinului militar și financiar al SUA în fazele timpurii ale invaziei ruse la scară largă.

Totuși, Markarova a fost ulterior criticată și s-a cerut demiterea sa de către lideri republicani pentru că a organizat vizita lui Zelenski la o fabrică de armament din Pennsylvania în septembrie 2024, unde președintele s-a întâlnit cu oficiali democrați importanți în timpul campaniei prezidențiale americane.

Markarova a fost oficial eliberată din funcția de ambasador în august, după o restructurare politică mai amplă, fiind înlocuită de fostul viceprim-ministru Olha Stefanishyna.

Presiuni asupra Ucrainei

Ucraina se confruntă cu dificultăți tot mai mari pe fondul războiului cu Rusia, inclusiv un deficit bugetar major, un avans lent, dar constant, al forțelor ruse pe câmpul de luptă și presiuni din partea SUA de a accepta un acord de pace rapid cu Moscova.

Vorbind despre numirea Markarovei, Zelenski a subliniat „capacitatea de a reconstrui după lupte și de a restabili dezvoltarea economică normală” ca obiectiv pe termen lung al Kievului.

Șeful Băncii Europene de Investiții, Werner Hoyer, declara la începutul acestui an că Ucraina ar putea avea nevoie de până la 1 trilion de euro (1,1 trilion de dolari) în ajutor extern pentru a acoperi necesitățile de reconstrucție.

