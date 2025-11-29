Ucraina a revendicat atacul asupra celor două petroliere din "flota fantomă" a Rusiei care au explodat lângă Turcia - VIDEO

Ucraina a revendicat atacul asupra celor două petroliere din "flota fantomă" a Moscovei care au explodat vineri în Marea Neagră, lângă Turcia. Un oficial din cadrul serviciilor de securitate ucrainene (SBU) a declarat pentru CNN că petrolierele au fost lovite cu drone navale Sea Baby, într-o operațiune comună a SBU și marinei ucrainene. Moscova nu a oferit, deocamdată, nicio reacție.

Cele două petroliere au fost „grav avariate” și sunt practic scoase din exploatare, a precizat sursa citată.

„Acest lucru va provoca o lovitură semnificativă transportului de petrol rusesc”, a mai spus sursa.

Rusia obișnuiește să folosească sute de petroliere, multe navigând sub diferite pavilioane de conveniență, pentru a transporta petrol către clienții săi, în ciuda sancțiunilor.

Petrolierul Virat, lovit de două ori. Se afla la 50 km de coasta Turciei

Petrolierul Virat, sub pavilionul Gambiei, a fost lovit de două ori: mai întâi vineri, apoi din nou sâmbătă, a anunțat Ministerul Transporturilor din Turcia. Potrivit autorităților maritime turce, nava a suferit avarii ușoare deasupra liniei de plutire și nu s-a declanșat niciun incendiu. Se află la aproximativ 30 de mile (50 km) de coasta Turciei. Datele de monitorizare arătau că, în cursul serii de vineri, nava a redus viteza și a virat spre litoral.

„Nu există nicio solicitare din partea personalului de a abandona nava”, a transmis ministerul turc, care a precizat că un remorcher pentru stingerea incendiilor a fost trimis în zonă.

Totuși, destinația petrolierului rămâne neclară. Datele de trafic maritim indicau că aștepta ordine în Marea Neagră. Virat a fost sancționat în ianuarie de Statele Unite, când naviga sub un alt nume, și ulterior de Regatul Unit și Uniunea Europeană.

Petrolierul Kairos a luat foc după atac

Un alt incident a avut loc vineri pe o navă care transporta țiței rusesc într-o zonă apropiată din Marea Neagră. Toți cei 25 de membri ai echipajului de pe petrolierul Kairos, și el sub pavilion gambian, au fost evacuați. Nicio navă nu se afla în apele Turciei în momentul atacurilor.

Mai multe remorchere turcești au intervenit pentru a stinge un incendiu extins la bordul navei, aflată tot la circa 30 de mile de țărmul turc. Sâmbătă, Ministerul Transporturilor din Turcia a anunțat că incendiul de pe puntea deschisă a petrolierului Kairos a fost stins.