Ucraina, atac dur la Viktor Orban: "E doar un actor"

Șeful diplomației de la Kiev, Andrii Sîbiga, a acuzat Moscova că își continuă „planul de război” și l-a criticat pe Orbán pentru recenta sa întâlnire cu Vladimir Putin, în timp ce Ucraina numără morții și răniții după o noapte „grea”, marcată de rachete și drone.

Mesajul a fost transmis în contextul celui mai recent atac rusesc care a lovit Kievul și zonele din jurul capitalei. „În timp ce toată lumea vorbeşte despre punctele planurilor de pace, Rusia continuă cu 'planul său de război' în două puncte: să ucidă şi să distrugă”, a scris el pe platforma X.

Declarațiile sale vin după o noapte intensă, descrisă drept „grea, în special la Kiev”, unde sute de drone și zeci de rachete de croazieră și balistice au lovit zone rezidențiale, infrastructură critică și elemente ale rețelei electrice.

Potrivit președintelui Volodimir Zelenski, în urma bombardamentelor au murit trei oameni, iar alte zeci au fost răniți, bilanțul fiind posibil să crească pe măsură ce echipele de intervenție continuă căutările printre ruine.

Atac frontal la adresa lui Viktor Orbán

Pe lângă condamnarea fermă a agresiunii ruse, Sîbiga a lansat un mesaj direct, cu accente dure, la adresa premierului ungar Viktor Orbán, care s-a întâlnit recent cu Vladimir Putin. „Putin îi foloseşte pe aceşti politicieni ca actori în spectacolul său sângeros. Putin vrea să prelungească războiul cu orice preţ”, a afirmat ministrul ucrainean.

Reluând ideea în același context, Sîbiga a spus că întâlnirile unor lideri europeni cu președintele rus nu fac decât să ofere credibilitate unui regim care continuă atacurile brutale asupra civililor din Ucraina. Pentru el, conflictul în desfășurare este „un război pe care (Putin) nu îl poate câştiga şi un război pe care refuză să-l încheie, dar comunitatea internaţională are mijloacele de a se asigura că acest lucru este nesustenabil pentru el”.

În discursul său public, Sîbiga a insistat asupra nevoii urgente de sprijin militar și economic. „Solicităm sprijin suplimentar pentru apărarea şi rezistenţa Ucrainei, sancţiuni suplimentare împotriva Rusiei şi o decizie rapidă privind utilizarea activelor ruseşti îngheţate”, a declarat el.

Ministrul a transmis că doar „forţa, unitatea şi presiunea asupra Moscovei” pot aduce un progres real în eforturile de pace și pot forța Rusia să oprească războiul.

Zelenski: „Să nu pierdem nicio zi”

La rândul său, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut aliaților să accelereze livrările de armament, mai ales sistemele de apărare aeriană.

„Trebuie să lucrăm fără a pierde o singură zi pentru a ne asigura că există suficiente rachete pentru sistemele noastre de apărare aeriană şi că dispunem de tot ce este necesar pentru protecţia noastră”, a scris Zelenski pe X.

El a reiterat solicitarea adresată Uniunii Europene de a debloca miliardele de active rusești înghețate în Belgia, măsura fiind prezentată ca una esențială dacă Moscova continuă atacurile indiscriminate asupra civililor.