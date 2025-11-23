€ 5.0891
Erdogan, propunere pentru Putin în legătură cu Ucraina
Data publicării: 16:36 23 Noi 2025

Erdogan, propunere pentru Putin în legătură cu Ucraina
Autor: Ioan-Radu Gava

pkk-se-dizolva_38324900 Foto: Agerpres
 

Preşedintele Turciei anunţă că va discuta luni cu Vladimir Putin despre Ucraina.

Preşedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a anunţat duminica aceasta că, luni, ar urma să aibă o convorbire telefonică cu omologul său rus Vladimir Putin pentru a discuta despre eforturile de pace privind Ucraina, adăugând că îi va propune relansarea transportului cerealelor, în condiţii de siguranţă, prin Marea Neagră, potrivit Reuters și Agerpres.

Turcia va face tot posibilul pentru a deschide calea către pace în Ucraina, a afirmat Erdogan într-o conferinţă de presă, după summitul G20 din Africa de Sud, adăugând că va împărtăşi liderilor şi aliaţilor europeni şi americani rezultatele convorbirii sale cu Putin.

Erdogan a mai spus că Turcia încă evaluează modul în care îşi poate desfăşura forţele de securitate în cadrul unei forţe internaţionale de stabilizare planificate în Gaza, afirmând că o decizie va fi luată după aceste discuţii.

Turcia, ţară membră a NATO, a jucat un rol-cheie în negocierile privind o încetare a focului în Fâşia Gaza, devenind una dintre semnatarele acordului încheiat în Egipt. Ea s-a angajat să monitorizeze punerea în aplicare a acordului şi şi-a exprimat dorinţa de a se alătura forţei de stabilizare preconizate.

Tayyip Erdogan şi-a reiterat opinia că atacurile din Gaza au constituit un "genocid" şi că prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu este responsabil pentru acestea. Israelul respinge acuzaţiile de genocid, notează Reuters.

