Data actualizării: 19:30 30 Oct 2025 | Data publicării: 19:26 30 Oct 2025

Replici tăioase între cancelarul german Merz și președintele turc Erdogan, pe tema războiului din Gaza - VIDEO
Autor: Iulia Horovei

erdogan merz Cancelarul german Friedrich Merz se uită la președintele turc Recep Tayyip Erdogan (dreapta) în timpul unei conferințe de presă comune la Palatul Prezidențial din Ankara, Turcia, 30 octombrie 2025; Sursa foto: Agerpres
 

Cancelarul german Merz, aflat în vizită în Turcia, a avut un dialog tensionat cu președintele turc Recep Tayyip Erdogan, pe tema războiului din Fâșia Gaza.

Președintele turc Recep Tayyip Erdogan și cancelarul german Friedrich Merz s-au confruntat public, joi, pe tema războiului din Gaza, în timpul unei conferințe de presă comune în capitala turcă, au consemnat dpa și EFE. Merz se află în vizită la Ankara.

Președintele turc, Recep Tayyip Erdogan (stg.), alături de cancelarul german Friedrich Merz (drp.), participă la o recepție oficială înainte de întâlnirea lor la Palatul Prezidențial din Ankara, Turcia, 30 octombrie 2025.

Germania, criticată de Erdogan că sprijină Israelul

În timp ce Merz a reafirmat sprijinul ferm al Germaniei pentru Israel, Erdogan a acuzat din nou această din urmă țară de comiterea unui „genocid”.

Liderul turc a amintit că Israelul a lansat atacuri aeriene majore asupra Fâșiei Gaza săptămâna aceasta, în ciuda armistițiului intrat în vigoare pe 10 octombrie. Israelul a declarat miercuri că a „reînnoit” aplicarea armistițiului, menționează dpa.

„Nu numai că atacă Gaza, dar au fost întotdeauna hotărâți să subjuge Gaza prin foamete și genocid, iar acest lucru este încă în desfășurare”, a spus Erdogan.

Dialog tensionat între Merz și Erdogan

Remarcile președintelui turc au venit ca răspuns la o afirmație a oaspetelui său german, care i-a spus unui jurnalist turc că Israelul a devenit un refugiu pentru milioane de evrei, inclusiv mulți care au supraviețuit Holocaustului. „De aceea, Germania va fi întotdeauna ferm alături de Statul Israel”, a subliniat Merz.

Cancelarul a adăugat că Israelul și-a exercitat „dreptul la autoapărare” după atacul lansat de organizația palestiniană islamistă Hamas pe 7 octombrie 2023, adăugând că războiul devastator ar fi putut fi evitat dacă Hamas ar fi eliberat ostaticii mai devreme și ar fi depus armele.

„Atunci acest război s-ar fi încheiat imediat”, a declarat cancelarul german.

Erdogan a replicat că nu este de acord cu Merz, argumentând că Hamas nu dispune de arme nucleare sau armament greu, în timp ce Israelul deține astfel de arme și a bombardat din nou Gaza, în pofida armistițiului convenit cu două săptămâni în urmă: „Israelul are aceste arme și a bombardat din nou Gaza aseară. Nu vedeți asta în Germania? Nu urmăriți?”, s-a întrebat președintele turc, amintind și că „aproximativ 60.000 de copii, femei și vârstnici au murit în acest proces”.

 

Marți, prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a ordonat reluarea atacurilor asupra Fâșiei Gaza în urma uciderii unui soldat israelian la Rafah, în sudul teritoriului, și a ceea ce guvernul său a calificat drept o recuperare „înscenată” a rămășițelor unui ostatic.

Turcia menține contacte cu Hamas, care este desemnată drept organizație teroristă de către Statele Unite și Uniunea Europeană. Ankara a jucat un rol cheie în negocierea armistițiului din Fâșia Gaza, potrivit Agerpres.

