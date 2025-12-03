Parlamentul a aprobat o lege care interzice telefoanele mobile în școli

Camera Deputaților a dat undă verde cu o majoritate covârșitoare inițiativei susținută de guvernul președintelui de stânga Gabriel Boric care urmează să o promulge în curând.

Legea va intra în vigoare în martie în toate școlile primare și secundare publice și private, conform textului.

Interdicția se aplică pentru întreaga clădire, dar fiecare școală va trebui să își stabilească propriile regulamente interne pentru a defini aria de aplicare.

Utilizarea telefoanelor mobile în sălile de clasă 'este un flagel care scapă de sub control și în prezent constituie una dintre principalele pandemii care îi afectează pe copiii noștri', a declarat presei ministrul chilian al educației, Nicolas Cataldo.

Potrivit deputa tului Diego Schalper, unul dintre autorii proiectului de lege, utilizarea telefoanelor mobile în rândul tinerilor este asociată cu dezvoltarea dependențelor și 'dăunează procesului de învățare în sala de clasă'.

Pentru deputata de opoziție Marcia Raphael, această interdicție nu este 'împotriva tehnologiei', ci își propune să promoveze 'concentrarea, performanța, viața în comunitate și sănătatea emoțională' a elevilor.

Legea propusă va permite utilizarea telefonului doar dacă elevul are nevoi educaționale speciale, în caz de urgență sau pentru o afecțiune medicală care necesită monitorizarea cu ajutorul aparatului.

Această măsură vine într-un moment în care multe țări sunt îngrijorate de impactul utilizării smartphone-urilor asupra sănătății mintale și a învățării.

În alte părți ale Americii Latine, o lege adoptată în ianuarie de președintele brazilian Lula da Silva interzice smartphone-urile în școli, atât în sala de clasă, cât și în curtea școlii.

În Finlanda, o țară renumită de mult timp pentru calitatea educației sale, o lege care interzice telefoanele mobile în timpul orelor de curs a intrat în vigoare la 1 august. Coreea de Sud, Italia și Franța au introdus deja restricții similare.

În Franța, telefoanele mobile au fost interzise printr-o măsură din 2018, dar această regulă este uneori dificil de aplicat. Sunt căutate modalități pentru a întări aplicarea sa, obligând elevii să le lase în dulapuri, serviete sau huse în timpul orelor, precizează Agerpres.

Conform UNESCO, la sfârșitul anului 2024, 40% din sistemele de învățământ public din întreaga lume au interzis utilizarea smartphone-urilor în școli într-un fel sau altul, comparativ cu 30% cu un an mai devreme.

Restricții și în școlile din România

Și în România Ministerul Educației le-a cerut inspectorilor școlari și directorilor să verifice dacă sunt respectate regulile legate de telefoane în școli. Elevii nu au voie să le folosească în timpul orelor.

Restricțiile sunt detaliate în legea educației, în statutul elevului și în regulamentele interne ale unităților de învățământ, dar nu sunt respectate în toate școlile.

Telefoanele mobile ar trebui să fie predate înainte de începerea orelor. Sunt multe școli în care se ține cont de această reglementare, iar elevii s-au obișnuit. Le pot folosi doar atunci când profesorul le permite, cu scop educativ.