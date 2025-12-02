Vă mai amintiți de gemenele Indiggo? Au fost arestate în SUA! FOTO Sunt acuzate de mai multe infracțiuni grave

Mihaela și Gabriela Modorcea, gemenele cunoscute sub numele de scenă Indiggo, au fost arestate în aprilie 2025 în Miami, Statele Unite ale Americii, în urma unor acuzații ce includ agresiune, furt, tentative de tâlhărie, folosirea unei identități false și deranjarea ordinii publice, potrivit unui portal care publică imagini și informații despre arestări în Statele Unite.

Gabriela Modorcea a fost reținută pentru „violență domestică asupra unei persoane de 65 de ani” - chiar pentru agresarea propriei mame - Violeta Modorcea, iar Mihaela pentru alte infracțiuni multiple.

Încercările Indiggo de a debuta în SUA

Fetele care au debutat la 13 ani cu un colind de Crăciun și care făceau senzație în anii 2000 au încercat să își facă o carieră peste Ocean, participând la mai multe proiecte muzicale. Ele au concurat, în 2008, la Americanii Au Talent, dar fără vreun succes răsunător. „Am venit să ne facem o carieră mare. Dacă reușești în New York, reușești oriunde”, spuneau ele în urmă cu 17 ani.

Dar încercările de a-și creiona o carieră de succes în State nu au dat roade, gemenele Modorcea ajungând, în cele din urmă, să fie arestate.

Mihaela și Gabriela, în vârstă de 41 de ani, „sunt de rasă albă, Mihaela are 52 kg și 1,75 m, iar Gabriela 59 kg și 1,78 m, ambele cu părul negru și ochii căprui”, se arată în descrierile din arest.

Mihaela si Gabriela Modorcea (de sus în jos). Sursa foto: Mugshots Zone/Miami Dade County Florida

În urma arestării, Gabriela a solicitat modificarea ordinului de restricție impus de mama sa, care inițial interzicea apropierea la mai puțin de 170 de metri și orice contact direct sau indirect. Ordinul prevedea, de asemenea, ca vizitele la domiciliul mamei să fie efectuate doar în prezența unui ofițer de poliție. Aceasta a fost eliberată după ce Violeta Modorcea renunțase la acuzații, iar viitorul contact între cele două trebuie să fie unul pașnic.

Gemenele de la Indiggo, controverse multiple de-a lungul anilor

De-a lungul anilor, surorile și-au concentrat activitatea muzicală pe genul religios creștin, inclusiv interpretări și dansuri în spații publice, lucru ce a generat reacții mixte din partea publicului.

Iar ultimele informații despre gemene nu sunt singurele controverse. În 2023, publicația The US Sun relata că surorile Indiggo au fost acuzate că deranjau părinții și copiii la un loc de joacă din Manhattan, New York, deoarece ar fi încălcat regula parcului care permitea accesul adulților doar însoțiți de un copil.

O bonă susținea că una dintre surori a încercat să împletească părul unui copil și a descris întâlnirea drept „înfricoșătoare”, în timp ce o mamă a spus că nu dorește ca adulții să fie în jurul copiilor ei. Gemenele au afirmat că au fost prezentate ca vinovate pe nedrept și au declarat că frecventarea parcului John Jay era o activitate obișnuită pentru ele, locul fiind cel mai apropiat de reședința lor, iar situația a fost „o alarmă complet falsă”.

