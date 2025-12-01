Cine este femeia din primul rând, cu pălărie galbenă și adidași, de la Parada de 1 Decembrie

Femeia care a ridicat multe semne de întrebare telespectatorilor, și nu numai, ieșind în evidență prin stilul vestimentar aprins, la Parada de 1 Decembrie, este judecătoarea constituțională Iuliana Scântei.

Judecătoarea CCR nu s-a dezis de stilul vestimentar controversat sau, mai bine spus, neadecvat momentelor oficiale, preferând să apară, în ziua ploioasă de 1 Decembrie, viu colorată la Parada militară. Într-o zi atât de mohorâtă și ploioasă, cineva trebuia să aducă... soarele.

Judecătoarea constituțională nu este străină de imagini în care stilul său vestimentar poate fi caracterizat ca... viu colorat - sau chiar extrem de viu colorat. Într-o mare neagră de oficiali, astăzi, Iuliana Scântei nu putea trece neremarcată. Aceasta a apărut, la Arcul de Triumf, de Ziua Națională a României, îmbrăcată cu o bluză galbenă, o tunică maro, accesorizate cu o pălărie mare galbenă și adidași maro.

Deși s-a făcut remarcată prin apariția sa - să recunoaștem, controversată, judecătoarea Scântei nu a scăpat de glume. Unii au scris că ”are și CCR scânteia ei”, alții s-au întrebat: ”Cine e doamna cu pălărie galbenă, sigur nu e Carmen” (n.r. aluzie la ținutele neadecvate ale lui Carmen Iohannis).