Iulia Scântei (CCR) a făcut paradă în galben. Dar ați văzut celelalte poze? Adevăratele surprize sunt în galeria foto

Nici nu avea cum să fie altfel din moment ce a ales o ținută care să o scoată din anonimat. Iulia Scântei a purtat o pălărie galbenă, jachetă în aceeași culoare, blugi, încălțăminte sport și o geantă office. De asemenea, a avut și o capă bej.

Dar Iulia Scântei este o femeie mai excentrică și îndrăzneață din punct de vedere vestimentar. Nu este prima dată când iese din tipare. Îi plac culorile, iar asta se vede!

Haideți să vedem ce ținute a mai ales în trecut!

După cum puteți vedea, pentru cei care o urmăresc de ani buni, momentul nu a fost deloc surprinzător: Judecătoarea CCR are un stil vestimentar inconfundabil, adesea viu colorat, îndrăzneț și complet diferit de sobrietatea cu care ne-au obișnuit oficialii de prim-rang.

Dacă românii s-au întrebat „cine este doamna cu pălăria galbenă?”, răspunsul este simplu: Așa este ea, mereu. Iulia Scântei transformă de fiecare dată aparițiile publice în momente memorabile, iar Ziua Națională nu a făcut excepție. Îi plac pălăriile și galbenul, asta e clar!

Privite în ansamblu, fotografiile arată un lucru clar: Nu a fost un accident vestimentar, ci o consecvență stilistică. De-a lungul timpului, Iulia Scântei a apărut la evenimente în ținute nonconformiste, puternice, adesea în contraste puternice cu decorul instituțional.

Unii au glumit că „are și CCR scânteia ei”, alții au făcut analogii cu alte apariții controversate din zona oficială. Însă, indiferent de interpretări, un lucru este cert: Judecătoarea Iulia Scântei nu trece niciodată neobservată.

Galeria de imagini care însoțește această știre confirmă acest lucru: Fie că e vorba de pălării, culori intense, combinații neașteptate sau accesorii-simbol, Iulia Scântei rămâne unul dintre cei mai excentrici și recognoscibili membri ai scenei publice românești.

Într-o lume a conformismului vizual, ea reușește, de fiecare dată, să fie altfel.

Mai multe imagini găsiți în galeria foto a acestui articol (la început).