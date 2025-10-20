€ 5.0890
Data actualizării: 17:07 20 Oct 2025 | Data publicării: 17:03 20 Oct 2025

Pensiile magistraților. Cine sunt judecătorii care au votat pentru admiterea sesizării ÎCCJ
Autor: Ioana Dinu

ccr INQUAM_Photos_Octav_Ganea Inquam Photos / Octav Ganea
 

Curtea Constituțională a României a admis, luni, sesizarea depusă de Înalta Curte de Casație de Justiție în legătură cu legea privind pensiile magistraților, pentru care Guvernul și-a angajat răspunderea în Parlament.

CCR a stabilit că actul normativ este neconstituțional.

Curtea Constituțională a României (CCR) este alcătuită din nouă judecători: Patru au fost numiți la propunerea PSD, doi de fostul președinte Klaus Iohannis, unul de PNL, unul de UDMR și unul de Nicușor Dan.

În cazul sesizării de neconstituționalitate a legii privind pensiile magistraților, cinci judecători au votat pentru admiterea acesteia: Cristian Deliorga, Gheorghe Stan, Mihaela Ciochină, Bogdan Licu și Marian Busuioc.

Cei patru judecători care au votat împotriva admiterii sesizării formulate de Înalta Curte de Casație și Justiție, susținând constituționalitatea legii, sunt: Simina Tănăsescu (președinte CCR), Laura-Iuliana Scântei, Csaba Asztalos și Dacian Cosmin Dragoș.

 

Cei mai mulți judecători numiți de PSD au votat pentru admiterea sesizării (împotriva legii)

 

Judecătorii CCR care au votat pentru admiterea sesizării

Gheorghe Stan


A fost numit judecător CCR în 2019 de Camera Deputaților, la propunerea PSD.

Cristian Deliorga


Judecător al CCR din 2019, numit de Senat la propunerea PSD. 

Bogdan Licu

 

Numit la CCR în 2022 la propunerea PSD, prin votul Camerei Deputaților.

Mihaela Ciochină


Numită în 2022 la CCR de fostul președinte Klaus Iohannis. 

 

Marian Busuioc

 


Numit la Curtea Constituțională în iulie 2025 de Senat, la propunerea PSD. 

 

Judecătorii CCR care au votat împotriva admiterii sesizării 

Simina Tănăsescu (președinte CCR)


A fost numită la CCR în 2019 de Klaus Iohannis. 

Laura-Iuliana Scântei

 

Fost notar și senator PNL. A fost numită judecător CCR în 2022 de Senat, la propunerea PNL.

Csaba Asztalos


Membru al CNCD din 2002 până în iulie 2025, președinte al instituției în mai multe mandate. A fost desemnat judecător CCR în 2025 de Camera Deputaților, cu sprijinul UDMR.

Dacian Cosmin Dragoș


Profesor la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj, numit judecător CCR de președintele Nicușor Dan. 

