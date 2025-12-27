€ 5.0890
DCNews Stiri Justiție Un român, arestat preventiv pentru trafic de migranţi. Transporta trei egipteni și un sirian
Data actualizării: 11:44 27 Dec 2025 | Data publicării: 11:42 27 Dec 2025

Un român, arestat preventiv pentru trafic de migranţi. Transporta trei egipteni și un sirian
Autor: Giorgi Ichim

politia_91612800 Foto: Agerpres
 

Un cetăţean român care transporta trei egipteni şi un sirian, arestat preventiv pentru trafic de migranţi.

Un cetăţean român, prins când transporta cu un autoturism trei egipteni şi un sirian, a fost arestat preventiv pentru trafic de migranţi, informează Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră (IGPF).

Potrivit unui comunicat transmis sâmbătă de IGPF, poliţiştii de frontieră români şi bulgari l-au oprit în urmă cu o zi pe şoferul de 21 de ani, care conducea un autoturism înmatriculat în România, în timpul unui control efectuat pe DN 5

"În urma controlului efectuat asupra mijlocului de transport, poliţiştii de frontieră au descoperit trei cetăţeni egipteni şi un cetăţean sirian, care nu deţineau documente necesare pentru a călători în spaţiul Schengen. Având în vedere cele constatate, cetăţenii străini au fost predaţi autorităţilor de frontieră bulgare", se precizează în comunicat, potrivit Agerpres.

Cetăţeanul român a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, el fiind cercetat pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de migranţi.

trafic de migranti
politia de frontiera
