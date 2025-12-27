Un român, arestat preventiv pentru trafic de migranţi. Transporta trei egipteni și un sirian

Un cetăţean român, prins când transporta cu un autoturism trei egipteni şi un sirian, a fost arestat preventiv pentru trafic de migranţi, informează Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră (IGPF).

Potrivit unui comunicat transmis sâmbătă de IGPF, poliţiştii de frontieră români şi bulgari l-au oprit în urmă cu o zi pe şoferul de 21 de ani, care conducea un autoturism înmatriculat în România, în timpul unui control efectuat pe DN 5

"În urma controlului efectuat asupra mijlocului de transport, poliţiştii de frontieră au descoperit trei cetăţeni egipteni şi un cetăţean sirian, care nu deţineau documente necesare pentru a călători în spaţiul Schengen. Având în vedere cele constatate, cetăţenii străini au fost predaţi autorităţilor de frontieră bulgare", se precizează în comunicat, potrivit Agerpres.

Cetăţeanul român a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, el fiind cercetat pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de migranţi.