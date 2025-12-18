Atenție la țepele cu cazări de Revelion: Bărbat din Prahova, acuzat că lua bani în avans, apoi nu mai răspundea la telefon

Un bărbat este acuzat că ar fi păcălit mai multe persoane din București și Teleorman, după ce a postat anunțuri online de închiriere a unei cabane în Săcele, în perioada Revelionului.

Dar cabana nu exista în realitate, iar după ce încasa banii, suspectul nu ar mai fi răspuns la telefon.

Dosar penal pentru înșelăciune. Cum a acționat suspectul

”În această dimineață, polițiștii din cadrul Biroului de Investigații Criminale al Poliției Municipiului Câmpina au pus în executare un mandat de percheziție domiciliară, în comuna Șotrile, în cadrul unui dosar penal ce vizează săvârșirea unor infracțiuni de înșelăciune.

Din cercetările efectuate până în prezent a rezultat faptul că, în cursul lunii noiembrie 2025, un bărbat ar fi indus în eroare două persoane din municipiul București și județul Teleorman, obținând în mod fraudulos suma totală de aproximativ 4.000 de lei,” a transmis IPJ Prahova.

Anunțuri online cu închirierea fictivă a pensiunii pentru Revelion 2025-2026

În continuare, polițiștii afirmă că suspectul ar fi postat anunțuri online despre închirierea fictivă.

”Acesta ar fi postat anunțuri online privind închirierea fictivă a unei pensiuni pentru perioada Revelionului 2025–2026.

De asemenea, față de persoana bănuită a fost emis mandat de aducere, aceasta urmând a fi condusă la sediul unității de poliție pentru audieri”, conform sursei citate.

