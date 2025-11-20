Atenție la biletele false pentru festivaluri sau petreceri de Revelion 2026! Avertismentul DNSC

Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) îi avertizează pe români să fie foarte atenți la biletele false pentru festivaluri sau petreceri de Revelion 2026 vândute pe Internet. Potrivit DNSC, în ultima vreme apar tot mai multe astfel de oferte „last-minute” pentru diferite evenimente, dar multe dintre ele sunt doar escrocherii care le oferă oamenilor bilete invalide, coduri QR duplicate sau evenimente inexistente.

"Atenție la biletele false pentru evenimente și Revelion! Pe final de an apar tot mai multe anunțuri „last-minute” pentru concerte, festivaluri sau petreceri de Revelion. Din păcate, o parte dintre ele sunt escrocherii create pentru a profita de dorința de a prinde un loc la un eveniment sold-out.

Escrocii folosesc pagini false, profiluri de social media „proaspăt create” sau grupuri de vânzări, unde oferă bilete la prețuri prea bune sau cer plata urgentă. Rezultatul? Bilete invalide, coduri QR duplicate sau evenimente inexistente.

Avertismentul DNSC privind biletele false pentru festivaluri sau petreceri de Revelion 2026. Foto: Facebook DNSC



DNSC, sfaturi despre cum să te protejezi

Cum te protejezi:

* Cumpără bilete doar de pe platforme oficiale sau de pe site-ul organizatorului;

* Verifică profilurile de pe care se vând bilete „în privat”;

* Evită plățile în avans către conturi personale;

* Atenție la bilete trimise în format „print screen“;

* Mențineți întotdeauna discuția cu furnizorii de bilete sau cazare pe platforma de pe care achiziționați;

* Folosește un card provizoriu/virtual pentru plăți online, cu limită redusă și date care expiră după tranzacție;

* Verifică domeniul, adresa URL și elementele de securitate ale site-ului înainte de a introduce datele de plată;

* Caută și citește recenziile foștilor clienți și asigură-te că provin de la persoane reale, nu conturi false;

* Raportează anunțurile suspecte pe pnrisc.dnsc.ro și infocons.ro.

DNSC și InfoCons - Organizație pentru Protecția Consumatorilor colaborează pentru protecția consumatorilor de cybersecurity, sprijinind cetățenii să se informeze corect și să se protejeze online, astfel încât să se bucure de sărbători în siguranță", se arată într-o postare pe pagina de Facebook a Directoratului Național de Securitate Cibernetică (DNSC).