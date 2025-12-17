€ 5.0923
Eminescu, „rupt" de Junimea în noua programă de clasa a IX-a. Prof. univ. dr. Chelaru-Murăruș: Nu e bine deloc!
Data actualizării: 15:57 17 Dec 2025 | Data publicării: 15:54 17 Dec 2025

EXCLUSIV Eminescu, „rupt” de Junimea în noua programă de clasa a IX-a. Prof. univ. dr. Chelaru-Murăruș: Nu e bine deloc!
Autor: Iulia Horovei

mihai eminescu programa clasa ix Portret al poetului Mihai Eminescu. Sursa foto: Agerpres
 

Prof. univ. dr. Oana Chelaru-Murăruș critică noua programă de clasa a IX-a, spunând că modul în care este structurată și ruperea lui Mihai Eminescu de Junimea împiedică elevii să înțeleagă profund textele literare.

Noua programă a Ministerului Educației pentru clasa a IX-a ar fi putut fi gândită altfel, spune prof. univ. dr. Oana Chelaru-Murăruș. Schimbările duc la segmentări didactice ineficiente, precum mutarea operelor lui Mihai Eminescu în clasa a X-a, deși studiul Junimii rămâne în clasa a IX-a.

Prof. univ. dr. Oana Chelaru-Murăruș: L-au aruncat pe Eminescu în clasa a X-a

„Programa se declară pentru formarea gândirii critice, dar este mai greu să-mi exersez gândirea critică pe un text unde nu înțeleg cuvinte. Eu, ca profesor, voi petrece mai multă vreme zăbovind la partea strict denotativă. Dacă nu înțeleg cuvintele, nu pot să ajung la mecanismele mai complexe de textualizare și de înțelegere ș.a.m.d. Trebuie să alegem bine momentul când introducem aceste chestiuni.

Mi se pare că s-au cramponat puțin prea mult de criteriul diacronic. Cramponarea duce și la niște segmentări discutabile, pentru că nu ne-a intrat Eminescu-n clasa a IX-a, îl rupem de Junimea și de contextul literar și-l aruncăm în clasa a X-a. Didactic vorbind, nu e bine deloc! Ei oricum uită repede! De la un an la altul îl faci pe Eminescu, iar în anul următor nu mai știu ce au studiat despre Junimea.

Care ar fi soluția

În momentul în care fac o programă - bun, merg cronologic - și văd că la un moment dat că nu-mi intră Eminescu... Înseamnă că ceva n-am așezat bine, dacă rup Junimea și-l arunc pe Eminescu în partea cealaltă. Poate că era mai bine să stau un semestru și să fac niște lucruri introductive, în care să-i pun niște instrumente în mână de tehnică a lecturii, recapitulări ale unor noțiuni de limbă pe care le-a făcut în gimnaziu și să înțeleagă felul în care le poate corela cu textul literar și nonliterar. Și, poate, să încep istoria literaturii pe criteriul cronologic sau combinat cu ceva tematic sau structural. Și atunci nu mai rupeam”, a explicat prof. univ. dr. Oana Chelaru-Murăruș, la emisiunea DC EDU de la DC News. 

