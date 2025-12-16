Comisia Europeană, decizie de ultimă oră: Schimbare majoră pentru industria auto din România

Potrivit Comisiei, a fost abandonat obiectivul conform căruia toate mașinile ar fi trebuit să fie electrice până în 2035 și va fi permisă producția de vehicule cu motoare pe combustie, însă într-o proporție limitată, și după această dată, se arată într-un comunicat al Comisiei Europene.

Această hotărâre este foarte importantă pentru industria auto românească, care depinde foarte mult de colaborarea cu marii constructori din Germania și Franța.

”Vești bune pentru industria auto din România și din Uniunea Europeană: motoarele nepoluante pe benzină nu vor mai fi interzise în totalitate din anul 2035. Corectăm o măsură greșită impusă în legislatura trecută de Socialiștii Europeni, de Renew și de Verzii Europeni”, a transmis Siegfried Mureșan (PNL).

Uniunea Europeană a luat această decizie ca urmare a dificultăților cu care se confruntă industria auto europeană. După data menționată, producătorii auto vor putea vinde un număr limitat de mașini cu motoare termice sau hibride și vor fi nevoiți să respecte anumite condiții, printre care și compensarea emisiilor de CO2 generate.

Interdicția de a vinde mașini cu motoare termice după anul 2035 a fost relaxată ca urmare a competiției chineze și a tensiunilor comerciale cu Statele Unite.

Constructorii europeni vor fi nevoiți să reducă emisiile vânzărilor cu 90% față de 2021 și să compenseze restul de 10%. De asemenea, Comisia Europeană a anunțat măsuri de sprijin pentru electrificarea sectorului auto, inclusiv stimulente pentru flote ecologice și împrumuturi cu dobândă zero pentru producția de baterii.

Comunicatul Uniunii Europene

Comisia a prezentat astăzi pachetul privind autovehiculele pentru a sprijini eforturile sectorului în tranziția către o mobilitate curată. Aceasta stabilește un cadru de politică ambițios, dar pragmatic, pentru a asigura neutralitatea climatică și independența strategică până în 2050, oferind în același timp mai multă flexibilitate producătorilor. Aceasta răspunde, de asemenea, solicitărilor industriei UE de a simplifica normele.

Sectorul autovehiculelor a fost esențial pentru forța industrială a Europei timp de decenii, susținând milioane de locuri de muncă și stimulând inovarea tehnologică. Pe măsură ce lumea se schimbă, industria auto se transformă prin noi tehnologii și actori.

Pachetul de astăzi menține un semnal puternic de piață pentru vehiculele cu emisii zero (ZEV), oferind în același timp industriei mai multă flexibilitate pentru a atinge obiectivele privind emisiile de CO2 și sprijină vehiculele și bateriile fabricate în Uniunea Europeană. Inițiativa privind vehiculele corporative va sprijini adoptarea vehiculelor cu emisii zero și cu emisii scăzute. Omnibusul auto sporește competitivitatea prin reducerea costurilor, care se preconizează că vor fi de aproximativ 706 milioane EUR pe an, și prin reducerea birocrației, oferind în același timp o mai mare certitudine în materie de investiții.

Președinta Comisiei, Ursula von der Leyen, a declarat: „Inovarea. Mobilitate curată. Competitivitate. Anul acesta, acestea au fost principalele priorități ale dialogurilor noastre intense cu sectorul autovehiculelor, cu organizațiile societății civile și cu părțile interesate. Și astăzi le abordăm pe toate împreună. Pe măsură ce tehnologia transformă rapid mobilitatea și geopolitica remodelează concurența la nivel mondial, Europa rămâne în avangarda tranziției curate la nivel mondial.”



Menținerea cursului către o mobilitate curată cu pragmatism

Comisia prezintă un pachet care abordează atât cererea, cât și oferta în ceea ce privește tranziția sectorului autovehiculelor: în ceea ce privește oferta, aceasta prezintă o revizuire a standardelor existente privind emisiile de CO2 pentru autoturisme și camionete și o modificare specifică a celor pentru vehiculele grele (HDV). În ceea ce privește cererea, Comisia propune o inițiativă de decarbonizare a vehiculelor utilitare cu obiective naționale obligatorii pentru vehiculele cu emisii zero și cu emisii scăzute.

Standardele privind emisiile de CO2 oferă în prezent flexibilități suplimentare pentru a sprijini industria și a consolida neutralitatea tehnologică, oferind în același timp previzibilitate producătorilor și menținând un semnal clar al pieței către electrificare.

Începând din 2035, producătorii de automobile vor trebui să respecte un obiectiv de reducere cu 90 % a emisiilor la țeava de evacuare, în timp ce restul de 10 % din emisii vor trebui compensate prin utilizarea oțelului cu emisii scăzute de dioxid de carbon fabricat în Uniune sau din e-combustibili și biocombustibili.

Acest lucru va permite vehiculelor hibride reîncărcabile (PHEV), dispozitivelor de extindere a autonomiei, vehiculelor hibride ușoare și vehiculelor cu motor cu ardere internă să joace în continuare un rol după 2035, pe lângă vehiculele complet electrice (EV) și pe bază de hidrogen.

Înainte de 2035, producătorii de autoturisme vor putea beneficia de „supercredite” pentru autoturismele electrice mici la prețuri accesibile fabricate în Uniunea Europeană. Acest lucru va stimula introducerea pe piață a mai multor modele de vehicule electrice de mici dimensiuni. În ceea ce privește obiectivul pentru 2030 pentru autoturisme și camionete, se introduce o flexibilitate suplimentară prin permiterea „împrumuturilor bancare și a împrumuturilor” pentru perioada 2030-2032. Se acordă o flexibilitate suplimentară pentru segmentul camionetelor, în care adoptarea vehiculelor electrice a fost mai dificilă din punct de vedere structural, cu o reducere a obiectivului privind emisiile de CO2 pentru 2030 de la 50 % la 40 %.

Comisia propune, de asemenea, o modificare specifică a standardelor privind emisiile de CO2 pentru vehiculele grele, cu o flexibilitate care să faciliteze respectarea obiectivelor pentru 2030.

În ceea ce privește vehiculele corporative, sunt stabilite obiective obligatorii la nivelul statelor membre pentru a sprijini adoptarea vehiculelor cu emisii zero și cu emisii scăzute de către întreprinderile mari. Existența pe piață a unui număr mai mare de vehicule cu emisii zero și cu emisii scăzute, atât pe piața vehiculelor de ocazie, cât și pe piața vehiculelor de ocazie, va aduce beneficii tuturor clienților. Deoarece autoturismele companiilor acoperă kilometraje anuale mai mari, aceasta înseamnă, de asemenea, mai multe reduceri ale emisiilor. Aceasta va face, de asemenea, ca emisiile zero sau scăzute și „Made in the EU” să devină o condiție prealabilă pentru vehiculele care beneficiază de sprijin financiar public.

Consolidarea industriei bateriilor din Europa

Cu 1,8 miliarde EUR, Battery Booster va accelera dezvoltarea unui lanț valoric complet al bateriilor fabricate în UE. Ca parte a programului de stimulare a bateriilor, 1,5 miliarde EUR vor sprijini producătorii europeni de celule de baterii prin împrumuturi fără dobândă. Măsurile de politică specifice suplimentare vor sprijini investițiile, vor crea un lanț valoric european al bateriilor și vor stimula inovarea și coordonarea între statele membre. Aceste măsuri vor spori competitivitatea din punctul de vedere al costurilor a sectorului, vor asigura lanțurile de aprovizionare din amonte și vor sprijini producția durabilă și rezilientă în UE, contribuind la reducerea riscurilor din partea actorilor dominanți de pe piața mondială.

Mai puțină birocrație și condiții favorizante mai puternice pentru tranziție

Instrumentul Omnibus pentru industria autovehiculelor va ușura sarcina administrativă și va reduce costurile pentru producătorii europeni, stimulând competitivitatea acestora la nivel mondial și eliberând resurse pentru decarbonizare. Se preconizează că întreprinderile vor economisi aproximativ 706 milioane EUR pe an, ceea ce va aduce economiile administrative datorită tuturor inițiativelor omnibus și de simplificare pe care Comisia le-a prezentat până în prezent la aproximativ 14,3 miliarde EUR pe an. Printre altele, aceasta propune reducerea numărului de acte legislative secundare care vor fi adoptate în următorii ani și simplificarea testării noilor camionete și camioane pentru pasageri. Acest lucru va reduce costurile, menținând în același timp cele mai înalte standarde de mediu și de siguranță. Introducerea camionetelor electrice în transportul intern este sprijinită de măsuri care le plasează pe picior de egalitate cu camionetele cu ardere internă în ceea ce privește perioadele de repaus și normele conducătorilor auto.

Omnibus introduce, de asemenea, o nouă categorie de vehicule în cadrul inițiativei Small Affordable Cars, care acoperă vehiculele electrice cu o lungime de până la 4,2 metri. Acest lucru va permite statelor membre și autorităților locale să dezvolte stimulente specifice, stimulând cererea de vehicule electrice de mici dimensiuni produse în UE.

De asemenea, Comisia actualizează și armonizează normele de etichetare a autoturismelor, astfel încât clienții să dispună de informații complete cu privire la emisiile autoturismelor atunci când fac achiziții.