Ce program are Sania lui Moș Crăciun de la Craiova în 2025. Alte activități la târgul de Crăciun

Târgul de Crăciun de la Craiova rămâne în 2025 unul dintre cele mai spectaculoase din România.
Atracția principală în acest târg este "Sania Zburătoarea a lui Moș Crăciun". Târgul aduce numeroase surprize pe tot parcursul lunii decembrie.
Sania lui Moș Crăciun poate fi urmărită zilnic în Piața Mihai Viteazul.
Program:
Zilnic la ora 18:30
În weekend sau în zilele aglomerate din decembrie sania revine și la ora 19:30
Spectacolul durează aproximativ 10 minute.
Luni, 15.12.2025 – Joi, 18.12.2025
Piața Mihai Viteazul
18:20 Dansul fulgilor de nea
18:30 Show Sania Zburătoare a lui Moș Crăciun
Vineri, 19.12.2025
Piața Mihai Viteazul
18:20 Dansul fulgilor de nea
Spectacol de Balet Spărgătorul de Nuci, pe Patinoar, Opera Română Craiova
18:30 Show Sania Zburătoare a lui Moș Crăciun
19:30 Show Sania Zburătoare a lui Moș Crăciun
Piața Frații Buzești
17:40 – 17:55 Isabela Ivan
18:00 – 18:15 Lucia Baicu
18:20 – 19:20 Spectacol de muzică populară, Secția Folclor „Maria Tănase”, Teatrul pentru Copii și Tineret Colibri și Secția Ansamblul de dans popular „Maria Tănase” din cadrul Centrului Județean de Cultură și Artă Dolj
MC Tom Crîngureanu
Sâmbătă, 20.12.2025
Piața Mihai Viteazul
18:20 Dansul fulgilor de nea
Spectacol de Balet Spărgătorul de Nuci, pe Patinoar, Opera Română Craiova
18:30 Show Sania Zburătoare a lui Moș Crăciun
19:30 Show Sania Zburătoare a lui Moș Crăciun
Piața Frații Buzești
18:00 – 18:15 David Crăciun
18:20 – 19:00 Winter Wonderland, concert de colinde, Filarmonica Oltenia
19:10 –20:10 Trupa Arima și Corul Meloritm, Palatul Național al Copiilor, București
MC Tom Crîngureanu
Universitate – Piața Mihai Viteazul – Piața Frații Buzești
19:00 – 20:00
Fanfara militară a Garnizoanei Craiova
Duminică, 21.12.2025
Piața Mihai Viteazul
18:20 Dansul fulgilor de nea
18:30 Show Sania Zburătoare a lui Moș Crăciun
19:30 Show Sania Zburătoare a lui Moș Crăciun
Luni, 22.12.2025 – Joi, 25.12.2025
Piața Mihai Viteazul
18:20 Dansul fulgilor de nea
18:30 Show Sania Zburătoare a lui Moș Crăciun
Vineri, 26.12.2025
Piața Mihai Viteazul
18:20 Dansul fulgilor de nea
Spectacol de Balet Spărgătorul de Nuci, pe Patinoar, Opera Română Craiova
18:30 Show Sania Zburătoare a lui Moș Crăciun
19:30 Show Sania Zburătoare a lui Moș Crăciun
Sâmbătă, 27.12.2025
Piața Mihai Viteazul
18:20 Dansul fulgilor de nea
Spectacol de Balet Spărgătorul de Nuci, pe Patinoar, Opera Română Craiova
18:30 Show Sania Zburătoare a lui Moș Crăciun
19:30 Show Sania Zburătoare a lui Moș Crăciun
Duminică, 28.12.2025
Piața Mihai Viteazul
18:20 Dansul fulgilor de nea
18:30 Show Sania Zburătoare a lui Moș Crăciun
19:30 Show Sania Zburătoare a lui Moș Crăciun
Târgul include multe activități dedicate copiilor
Căsuța lui Moș Crăciun
Ateliere creative
Carusel, patinoar, roata panoramică, trenuleț
Teatrul de păpuși, spectacole pentru copii
Întâlniri cu personaje din poveste
