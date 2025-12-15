€ 5.0914
DCNews Stiri Ce program are Sania lui Moș Crăciun de la Craiova în 2025. Alte activități la târgul de Crăciun
Data publicării: 22:56 15 Dec 2025

Ce program are Sania lui Moș Crăciun de la Craiova în 2025. Alte activități la târgul de Crăciun
Autor: Dana Mihai

Mos Craciun Mos Crăciun - Freepik
 

Târgul de Crăciun de la Craiova rămâne în 2025 unul dintre cele mai spectaculoase din România.

Atracția principală în acest târg este "Sania Zburătoarea a lui Moș Crăciun". Târgul aduce numeroase surprize pe tot parcursul lunii decembrie.

Programul saniei lui Moș Crăciun de la Craiova în 2025

Sania lui Moș Crăciun poate fi urmărită zilnic în Piața Mihai Viteazul.

Program:

  • Zilnic la ora 18:30

  • În weekend sau în zilele aglomerate din decembrie sania revine și la ora 19:30

Spectacolul durează aproximativ 10 minute.

Citește și: Nu știi ce cadou să iei de Secret Santa? Iată o super idee regală!

Alte evenimente în restul lunii decembrie

Luni, 15.12.2025 – Joi, 18.12.2025

Piața Mihai Viteazul

18:20 Dansul fulgilor de nea

18:30 Show Sania Zburătoare a lui Moș Crăciun

Vineri, 19.12.2025

Piața Mihai Viteazul

18:20 Dansul fulgilor de nea

Spectacol de Balet Spărgătorul de Nuci, pe Patinoar, Opera Română Craiova

18:30 Show Sania Zburătoare a lui Moș Crăciun

19:30 Show Sania Zburătoare a lui Moș Crăciun

Piața Frații Buzești

17:40 – 17:55 Isabela Ivan

18:00 – 18:15 Lucia Baicu

18:20 – 19:20 Spectacol de muzică populară, Secția Folclor „Maria Tănase”, Teatrul pentru Copii și Tineret Colibri și Secția Ansamblul de dans popular „Maria Tănase” din cadrul Centrului Județean de Cultură și Artă Dolj

MC Tom Crîngureanu

Sâmbătă, 20.12.2025

Piața Mihai Viteazul

18:20 Dansul fulgilor de nea

Spectacol de Balet Spărgătorul de Nuci, pe Patinoar, Opera Română Craiova

18:30 Show Sania Zburătoare a lui Moș Crăciun

19:30 Show Sania Zburătoare a lui Moș Crăciun

Piața Frații Buzești

18:00 – 18:15 David Crăciun

18:20 –  19:00 Winter Wonderland, concert de colinde, Filarmonica Oltenia

19:10 –20:10 Trupa Arima și Corul Meloritm, Palatul Național al Copiilor, București

MC Tom Crîngureanu

Universitate – Piața Mihai Viteazul – Piața Frații Buzești

19:00 – 20:00

Fanfara militară a Garnizoanei Craiova

Duminică, 21.12.2025

Piața Mihai Viteazul

18:20 Dansul fulgilor de nea

18:30 Show Sania Zburătoare a lui Moș Crăciun

19:30 Show Sania Zburătoare a lui Moș Crăciun

Luni, 22.12.2025 – Joi, 25.12.2025

Piața Mihai Viteazul

18:20 Dansul fulgilor de nea

18:30 Show Sania Zburătoare a lui Moș Crăciun

Vineri, 26.12.2025

Piața Mihai Viteazul

18:20 Dansul fulgilor de nea

Spectacol de Balet Spărgătorul de Nuci, pe Patinoar, Opera Română Craiova

18:30 Show Sania Zburătoare a lui Moș Crăciun

19:30 Show Sania Zburătoare a lui Moș Crăciun

Sâmbătă, 27.12.2025

Piața Mihai Viteazul

18:20 Dansul fulgilor de nea

Spectacol de Balet Spărgătorul de Nuci, pe Patinoar, Opera Română Craiova

18:30 Show Sania Zburătoare a lui Moș Crăciun

19:30 Show Sania Zburătoare a lui Moș Crăciun

Duminică, 28.12.2025

Piața Mihai Viteazul

18:20 Dansul fulgilor de nea

18:30 Show Sania Zburătoare a lui Moș Crăciun

19:30 Show Sania Zburătoare a lui Moș Crăciun

Activități pentru copii la targul de Crăciun de la Craiova

Târgul include multe activități dedicate copiilor

  • Căsuța lui Moș Crăciun

  • Ateliere creative

  • Carusel, patinoar, roata panoramică, trenuleț

  • Teatrul de păpuși, spectacole pentru copii

  • Întâlniri cu personaje din poveste

sania lui mos craciun
targul de craciun craiova
program sania lui mos craciun
