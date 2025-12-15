€ 5.0914
Data publicării: 13:31 15 Dec 2025

Piața Revoluției devine „Grădina Amintirilor”,  loc de reculegere și memorie colectivă
Autor: Crişan Andreescu

Poster Grădina Amintirilor_19-20 dec
 

Asociația Străzi pentru Oameni, alături de Primăria Capitalei, prin ARCUB – Centrul Cultural al Municipiului București, și Muzeul Ororilor Comunismului în România prezintă în perioada 19–20 decembrie 2025 evenimentul comemorativ „Grădina Amintirilor”.

Acesta reprezintă un demers civic menit să redea publicului spațiul din jurul Memorialului Renașterii și să ofere comunității un loc dedicat reflecției în preajma comemorării Revoluției din 1989.

Pentru prima dată, societatea civilă, administrația locală și experți din domenii diverse sunt aduși împreună într-un efort comun de a marca într-un mod deschis și incluziv un moment esențial din istoria recentă a României. Este un gest care reprezintă nu doar o formă de omagiu, ci și un pas curajos pentru București: recâștigarea simbolică a acestui spațiu de către oameni, în spiritul memoriei colective și al responsabilității civice.

Proiectul nu își dorește să fie un spectacol, ci o invitație la normalitate și comunitate – fără scene, fără concerte, fără gesturi grandioase. Doar un cadru liniștit și autentic, în care oricine se poate opri pentru reculegere și pentru a reflecta la semnificația zilelor care au schimbat destinul țării în decembrie 1989.

Perimetrul Memorialului Renașterii va fi eliberat de mașini 

 Pe parcursul celor două zile, perimetrul Memorialului Renașterii va fi eliberat de mașini – cu sprijinul Primăriei Capitalei și al Ministerului Afacerilor Interne – și reconfigurat temporar ca un spațiu dedicat memoriei. Zona va fi reamenajată cu bănci, jardiniere cu arbuști și o instalație simbolică de lumânări LED, pentru a crea un mediu propice liniștii și contemplației.

Atmosfera va fi completată de o instalație audio cu înregistrări autentice din decembrie 1989, surprinse chiar în Piața Revoluției, precum și de o expoziție foto în aer liber cu imagini-document ale Revoluției. În plus, vizitatorii vor avea acces la tururi ghidate care vor oferi context istoric și vor pune în perspectivă evenimentele decisive din acele zile.

Deschiderea oficială a evenimentului va avea loc vineri, 19 decembrie, la ora 18:00, prin vernisajul expoziției foto, curatoriată și realizată de Muzeul Comunismului, cu sprijinul ARCUB. Vernisajul va fi urmat de prezentarea „Revoluția în Lumină”, o serie de povești despre cinci dintre numele inscripționate pe zidurile Memorialului, relatate de Alex Binescu.

Programul zilei de sâmbătă, 20 decembrie, va începe la ora 11:00 cu Turul Revoluției, în colaborare cu Asociația București - proiectul Salvați Memoria Revoluției (Formular de înscriere), urmat la ora 15:00 de un al doilea tur ghidat, tot cu participare gratuită, susținut de echipa Museum Of Communism in Bucharest (Formular de înscriere). Între orele 15:00 și 21:00, vă așteptăm în zona Memorialului Renașterii pentru un montaj audio imersiv cu sunetele revoluției.

Momentul culminant al evenimentului va avea loc la ora 18:00, când toate lumânările LED vor fi aprinse simultan, iar montajul audio va fi redat în difuzoare, marcând un moment colectiv de reculegere și solidaritate.

