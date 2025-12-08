€ 5.0899
|
$ 4.3664
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0899
|
$ 4.3664
 
DCNews Stiri Info utile Sute de blocuri fără apă caldă și fără căldură în Capitală
Data actualizării: 13:21 08 Dec 2025 | Data publicării: 13:20 08 Dec 2025

Sute de blocuri fără apă caldă și fără căldură în Capitală

termoficare
 

Din cauza lucrărilor la sistemul de termoficare, sute de blocuri din București rămân, începând de luni, fără apă caldă și caldură, potrivit  Termoenergetica.

Potrivit unui comunicat al Termoenergetica, peste 1.000 de blocuri rămân fără apă caldă și căldură în această săptămână, în patru din cele șase sectoare ale Bucureștiului. 
 
Sectorul 2

În Sectorul 2, Termoenergetica a anunțat patru zone în care se vor face lucrări la conducte. Vor fi afectate, astfel, 403 blocuri din zonele Șoselei Iancului, între Șoseaua Pantelimon și Strada Cristescu Dima și Bulevardului Lacul Tei.

În funcție de complexitatea lucrărilor, apa caldă va fi oprită începând de luni, 8 decembrie, și va fi repornită pe 11 decembrie, ora 23:00.

Sectorul 3

Și Sectorul 3 este afectat de aceste lucrări și locatari din 164 de blocuri vor rămâne fără căldură. 
Astfel, 107 blocuri din zona Liviu Rebreanu rămân fără apă caldă începând de luni, 8 decembrie, ora 09:00, până marți, 9 decembrie, ora 23:00. Alte 57 de blocuri din zona Bulevardului Octavian Goga vor fi afectate de lucrări de miercuri, 10 decembrie, ora 09:00, și până joi, ora 23:00.

Sectorul 4

Sectorul 4 este cel mai afectat de aceste lucrări, conform datelor transmise de Termoenergetica. Între Strada Maria Tănase și Bulevardul Șincai, 35 de blocuri rămân fără apă caldă începând de luni și până miercuri, 10 decembrie.

De asemenea, 237 de blocuri între străzile Luică și Toporași rămân fără căldură începând de marți, 9 decembrie, și până vineri, 12 decembrie. Și 228 de blocuri din zona Ion Iriceanu vor fi afectate de lucrări începând de luni, ora 08:00, și până vineri, 12 decembrie, ora 23:00.

Sectorul 6

În Sectorul 6, Termoenergetica a anunțat lucrări în zona Bulevardului Timișoara, începând de luni și până marți. (Claudia Calotă)

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 9 minute
Noi reguli pentru migrație, din 2026. Țările care nu găzduiesc refugiați vor plăti o contribuție financiară
Publicat acum 24 minute
Nicușor Dan a reacționat după alegerile locale parțiale. Ce i-a transmis lui Ciprian Ciucu
Publicat acum 27 minute
Tatuajele pot prezenta riscuri majore pentru sănătate pe termen lung, sugerează un studiu
Publicat acum 41 minute
Cina ideală pentru serile de iarnă: Simplă și rapidă, din doar 5 ingrediente
Publicat acum 50 minute
Semnal de la vârful Senatului pentru coaliția de guvernare. Ce s-ar putea întâmpla la moțiune
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 22 ore si 37 minute
Daniel Băluță denunță un demers „nedemocratic și ilegal“ al unui contracandidat
Publicat acum 14 ore si 15 minute
Rezultate finale alegeri locale Primăria Municipiului București 2025. Acestea sunt cifrele momentului
Publicat acum 17 ore si 20 minute
Chirieac arată candidatul care a schimbat soarta alegerilor: "Am fi avut un alt primar"
Publicat acum 19 ore si 12 minute
Alertă la PNL! Chirieac: „E deja victorie?!” Răspunsul lui Ciucu / video
Publicat pe 07 Dec 2025
Horoscop săptămânal. Daniela Simulescu, previziuni pentru 8-14 decembrie 2025
 
drula la aparare scenariu complicat de alegeri Drulă la Apărare. Scenariu complicat de alegeri 

de Val Vâlcu

discutie de la garderoba importanta pentru reforma educatiei Discuție de la garderobă, importantă pentru reforma Educației

de Val Vâlcu

alegeri primar bucuresti ce se joaca in 7 decembrie scenariul lui razvan dumitrescu despre un candidat convenabil nu e drula Alegeri primar București: Ce se joacă în 7 decembrie. Scenariul lui Răzvan Dumitrescu despre un candidat convenabil. Nu e Drulă!

de Răzvan Dumitrescu

vezi arhiva de editoriale
 
x close