Sute de blocuri fără apă caldă și fără căldură în Capitală

Potrivit unui comunicat al Termoenergetica, peste 1.000 de blocuri rămân fără apă caldă și căldură în această săptămână, în patru din cele șase sectoare ale Bucureștiului.



Sectorul 2

În Sectorul 2, Termoenergetica a anunțat patru zone în care se vor face lucrări la conducte. Vor fi afectate, astfel, 403 blocuri din zonele Șoselei Iancului, între Șoseaua Pantelimon și Strada Cristescu Dima și Bulevardului Lacul Tei.

În funcție de complexitatea lucrărilor, apa caldă va fi oprită începând de luni, 8 decembrie, și va fi repornită pe 11 decembrie, ora 23:00.

Sectorul 3

Și Sectorul 3 este afectat de aceste lucrări și locatari din 164 de blocuri vor rămâne fără căldură.

Astfel, 107 blocuri din zona Liviu Rebreanu rămân fără apă caldă începând de luni, 8 decembrie, ora 09:00, până marți, 9 decembrie, ora 23:00. Alte 57 de blocuri din zona Bulevardului Octavian Goga vor fi afectate de lucrări de miercuri, 10 decembrie, ora 09:00, și până joi, ora 23:00.

Sectorul 4

Sectorul 4 este cel mai afectat de aceste lucrări, conform datelor transmise de Termoenergetica. Între Strada Maria Tănase și Bulevardul Șincai, 35 de blocuri rămân fără apă caldă începând de luni și până miercuri, 10 decembrie.

De asemenea, 237 de blocuri între străzile Luică și Toporași rămân fără căldură începând de marți, 9 decembrie, și până vineri, 12 decembrie. Și 228 de blocuri din zona Ion Iriceanu vor fi afectate de lucrări începând de luni, ora 08:00, și până vineri, 12 decembrie, ora 23:00.

Sectorul 6

În Sectorul 6, Termoenergetica a anunțat lucrări în zona Bulevardului Timișoara, începând de luni și până marți. (Claudia Calotă)