Pericol uriaș la Piatra Neamț: O viitură de 35 de metri ar putea lovi orașul dacă cedează barajul Bicaz

Piatra Neamț ar putea fi lovită în aproximativ două ore de o viitură de 35 de metri în ipoteza unei avarii majore a barajului Bicaz, arată scenariile incluse în Planul de acțiune elaborat de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Neamţ. Documentul, citat de Agerpres, prezintă măsurile de protecţie civilă și parametrii tehnici ai ceea ce autoritățile consideră „cel mai negru scenariu”.

Ce spun simulările ISU despre înălțimea undei și probabilitate

În document se notează clar riscurile simulate pentru „Ipoteza 1 - avariere gravă”. „Conform simulărilor pentru 'cel mai rău scenariu posibil' (Ipoteza 1 - avariere gravă), unda de viitură ar putea atinge în municipiul Piatra Neamţ o cotă de aproximativ 25 - 35 de metri. Acest scenariu trebuie citit obligatoriu în contextul probabilităţii”, precizează raportul ISU Neamţ.

Autoritățile subliniază însă că includerea acestor scenarii are rolul de a răspunde cerințelor de planificare a situaţiilor de urgenţă și nu constituie o prognoză privind apariția iminentă a unei catastrofe.

Cât de probabilă este o avarie la barajul Bicaz

ISU mai notează că riscul real al unei distrugeri majore a barajului este extrem de redus, stabilit statistic la o frecvență de o asemenea avarie o dată la 147.000 de ani. „Subliniem că barajul este o structură de greutate, extrem de stabilă, monitorizată permanent prin senzori de ultimă generaţie”, transmit inspectorii, punctând măsurile de supraveghere continuă aplicate la faţa locului.

Caracteristicile tehnice ale barajului Bicaz

Barajul de la Bicaz, construit în perioada 1950–1960, are o înălțime de 127 de metri și o lungime la coronament de 435 de metri. Datele tehnice și monitorizarea permanentă sunt invocate de autorități pentru a asigura populația că structura este robustă și că scenariile dramatice rămân, în principal, exerciții de planificare a răspunsului la urgențe.