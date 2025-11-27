€ 5.0901
|
$ 4.3946
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0901
|
$ 4.3946
 
DCNews Stiri Pericol uriaș la Piatra Neamț: O viitură de 35 de metri ar putea lovi orașul dacă cedează barajul Bicaz
Data actualizării: 18:24 27 Noi 2025 | Data publicării: 17:38 27 Noi 2025

Pericol uriaș la Piatra Neamț: O viitură de 35 de metri ar putea lovi orașul dacă cedează barajul Bicaz
Autor: Tiberiu Vasile

Pericol uriaș la Piatra Neamț: O viitură de 35 de metri ar putea lovi orașul dacă cedează barajul Bicaz O viitură amenință Piatra Neamț dacă barajul Bicaz cedează | Sursa foto: Pexels
 

ISU Neamț avertizează, în cel mai negru scenariu, că o viitură de până la 35 de metri ar putea lovi municipiul Piatra Neamț dacă barajul Bicaz ar suferi o avarie majoră.

Piatra Neamț ar putea fi lovită în aproximativ două ore de o viitură de 35 de metri în ipoteza unei avarii majore a barajului Bicaz, arată scenariile incluse în Planul de acțiune elaborat de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Neamţ. Documentul, citat de Agerpres, prezintă măsurile de protecţie civilă și parametrii tehnici ai ceea ce autoritățile consideră „cel mai negru scenariu”.

Ce spun simulările ISU despre înălțimea undei și probabilitate

În document se notează clar riscurile simulate pentru „Ipoteza 1 - avariere gravă”. „Conform simulărilor pentru 'cel mai rău scenariu posibil' (Ipoteza 1 - avariere gravă), unda de viitură ar putea atinge în municipiul Piatra Neamţ o cotă de aproximativ 25 - 35 de metri. Acest scenariu trebuie citit obligatoriu în contextul probabilităţii”, precizează raportul ISU Neamţ.

Autoritățile subliniază însă că includerea acestor scenarii are rolul de a răspunde cerințelor de planificare a situaţiilor de urgenţă și nu constituie o prognoză privind apariția iminentă a unei catastrofe.

Cât de probabilă este o avarie la barajul Bicaz

ISU mai notează că riscul real al unei distrugeri majore a barajului este extrem de redus, stabilit statistic la o frecvență de o asemenea avarie o dată la 147.000 de ani. „Subliniem că barajul este o structură de greutate, extrem de stabilă, monitorizată permanent prin senzori de ultimă generaţie”, transmit inspectorii, punctând măsurile de supraveghere continuă aplicate la faţa locului.

Caracteristicile tehnice ale barajului Bicaz

Barajul de la Bicaz, construit în perioada 1950–1960, are o înălțime de 127 de metri și o lungime la coronament de 435 de metri. Datele tehnice și monitorizarea permanentă sunt invocate de autorități pentru a asigura populația că structura este robustă și că scenariile dramatice rămân, în principal, exerciții de planificare a răspunsului la urgențe.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

piatra neamt
baraj
inundatie
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 3 minute
Ilia Bolojan s-ar pregati sa-i ceară demisia lui Ionuț Moșteanu, după scandalul legat de CV-ul său
Publicat acum 5 minute
Reacția lui Ciprian Ciucu, după ce Ludovic Orban a anunțat că îl susține la alegerile pentru Primăria Capitalei
Publicat acum 42 minute
Statul NATO și UE care a înființat 'tura de noapte' pentru a raporta tot ce face și spune Trump
Publicat acum 44 minute
Ofițerul de presă care i-a îmbrâncit pe jurnaliști pentru că voiau să-i adreseze întrebări lui Bolojan, cercetat disciplinar
Publicat acum 52 minute
Vladimir Putin, pregătit să semneze într-un document faptul că nu intenționează să atace Europa
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 9 ore si 3 minute
Update: Reacția lui Moșteanu, după ce a fost prins cu minciuna în CV / Anunț de la universitatea pe care susține că a absolvit-o
Publicat acum 22 ore si 43 minute
Atac armat lângă Casa Albă. Răsturnare de situație, anunț de ultimă oră al guvernatorului
Publicat pe 26 Noi 2025
SONDAJ alegeri locale București: Candidatul care anunță ultimele cifre. ”Sunt în fața tuturor”
Publicat pe 25 Noi 2025
Naționalizare mascată în România: Ai muncit să ai un apartament? Gata! Partidul vrea să îți ia munca de o viață
Publicat acum 23 ore si 20 minute
Fosfina a ucis familia Böcek, în hotelul din Istanbul. Substanța toxică, găsită inclusiv pe prosoapele din hotel
 
urmatorul pas al lui ludovic orban demasca strategia lui nicusor dan ce ar ascunde sutul pe poarta presedintiei Următorul pas al lui Ludovic Orban demască strategia lui Nicușor Dan. Ce ar ascunde șutul pe poarta Președinției

de Roxana Neagu

explicatia lui nicusor pentru gafe dovada ca udmr a avut dreptate Explicația lui Nicușor pentru gafe, dovada că UDMR a avut dreptate

de Val Vâlcu

perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close