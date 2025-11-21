Geamuri glisante de la producător de top – cum să închizi balconul, dar să păstrezi priveliștea

Dacă te-ai gândit să închizi balconul, dar nu îți dorești să pierzi niciun pic din lumina naturală și din priveliște, geamurile glisante sunt o variantă inspirată. Aceste sisteme moderne transformă balconul într-un spațiu ce poate fi folosit în orice sezon, fără a afecta aspectul clădirii. Față de tâmplăria clasică din PVC, geamurile glisante creează un perete mobil, complet transparent, care te protejează de vânt, ploaie sau praf, dar îți lasă senzația de libertate.

Avantajele sistemului de geamuri glisante

Unul dintre cele mai mari avantaje ale sistemelor cu geamuri glisante comandate la un producător de top este versatilitatea. Poți alege sticlă securizată de 8 sau 10 mm, în funcție de necesități. Pentru balcoanele cu balustradă din sticlă sau mai delicate, grosimea sticlei și greutatea sunt aspecte esențiale. Sticla de 8 mm cântărește 20 kg/mp, iar cea de 10 mm ajunge la 25 kg/mp. Alegerea corectă garantează siguranță și stabilitate, chiar și pe structuri mai sensibile.

Unii producători nu folosesc profile verticale între panouri, ci doar sus și jos, ceea ce înseamnă că priveliștea nu va fi obstrucționată. Panourile glisante se pot manevra individual, permițând curățarea fiecărei sticle pe ambele fețe fără efort. Îmbinările sunt realizate cu baghete din PVC tratate UV, iar profilul inferior permite scurgerea apei spre exterior, prevenind infiltrațiile.

Un alt punct forte al sistemului este mobilitatea. Fiecare panou se poate roti complet și parca lateral, astfel încât să poți deschide balconul în întregime atunci când vremea e frumoasă. Și pentru că sistemul este considerat perete mobil, înseamnă că nu ai nevoie de autorizație pentru montaj.

Iar dacă ai o hotă sau o centrală pe balcon, se pot realiza decupaje precise în sticlă pentru evacuarea țevilor, fără a afecta aspectul și integritatea panourilor. Din aceste motive, sistemul se va potrivi în orice configurație de balcon.

Poți personaliza sistemul pentru a se potrivi perfect în spațiul tău!

Pe lângă utilitate, și designul este foarte important. Există culori diferite pentru profile, iar sticla poate fi și ea: transparentă, fumurie, mată, bronze sau colorată, în funcție de preferințele tale. Astfel, balconul va arăta modern și elegant, iar lumina naturală va pătrunde nestingherită, păstrând senzația de spațiu deschis.

Montajul este simplu și rapid, realizându-se fără a lăsa deranj în casă. Sistemul se poate instala atât pe balustradă existentă, cât și pe ziduri sau podea. În cazul balcoanelor fără placă de beton deasupra, se poate crea o pergolă metalică. Aceasta va permite ulterior închiderea lateralelor cu sticlă. De asemenea, opțiunile suplimentare, cum ar fi: broasca cu mâner pe ambele părți, blocatoare suplimentare sau plasa pentru țânțari plisse, fac sistemul complet și adaptabil stilului tău de viață.

Geamurile glisante înseamnă mai mult confort pe balconul tău, în orice sezon. Ele protejează spațiul de intemperii, oferă un strat suplimentar de izolație fonică și termică și îți permit să folosești incinta și în zilele ploioase sau când bate vântul.

Pe scurt, cu geamurile glisante te bucuri de încă un spațiu câștigat în casă. Geamurile sunt ușor de întreținut și, poate cel mai important, păstrează priveliștea. Alegând acest sistem, investești în confort și libertate, fără complicații birocratice, și te bucuri de fiecare zi pe balcon, indiferent de vreme.